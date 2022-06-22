5 لاعبين في دائرة اهتمام الزعيم

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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قبل أيام من انطلاق المرحلة الأولى للبرنامج الإعدادي الذي يعتزم العين تنفيذه استعداداً للموسم المقبل.

والذي يبدأ بالتجمع الداخلي يوليو المقبل، راجت أخبار وتقارير عدة نشرتها وسائل إعلام رسمية وغير رسمية، عن دخول الزعيم العيناوي طرفاً في مفاوضات مع عدد من اللاعبين الذين ينوي التعاقد معهم وضمهم لكشوفاته قبل بداية المعسكر الخارجي في منتصف الشهر المقبل، في الوقت الذي التزمت فيها إدارة شركة الكرة العيناوية الصمت وتركت الأمر للتكهنات والاجتهادات الصحافية والإعلامية المختلفة، فيما بدا الأمر وكأنه تسويق للاعبين، وفيما يلي 5 أسماء للاعبين تم ربطهم بالعين.

1 - بدرينهو

أكدت مصادر ووسائل إعلامية أوروبية ولاتينية أن نادي العين قدم عرضاً للبرازيلي بدرينهو (24 عاماً) لاعب فريق نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، وزعم موقع (جول) البرازيلي أن اللاعب رحب بفكرة التعاقد مع النادي العيناوي بسبب الراتب العالي، إذ سيحصل على 7 ملايين يورو لمدة ثلاث سنوات.

وبدا أن خطوة التعاقد مع هذا اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز راجحة إلى حد كبير كونه يلعب في أحد أندية أوكرانيا مسقط رأس مدرب العين سيرجي ريبروف، غير أن وسائل إعلام برازيلية أكدت أن اللاعب ربما انتقل لنادي اتليتكو مينيرو، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار شراء بطاقته.

2 - شيبوزو

ذكر موقع (جول إيطاليا) أن نادي العين قدم عرضاً لنادي يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد مع مهاجم الفريق الشاب أنخيل شيبوزو (18 عاماً)، ليضمه إلى فئة اللاعب المقيم، وهو يجيد اللعب في الهجوم كجناح ورأس حربة صريح، ومهاجم ثاني، وتبدو الصفقة أقرب للتنفيذ قياساً على اهتمام نادي العين بهذه الفئة من اللاعبين.

3- سيدورتشوك

أكدت صحف أوكرانية أن نادي العين يرغب في ضم لاعب متوسط الميدان الدولي سيرجي سيدورتشوك (31 عاماً) قائد فريق نادي ديناموكييف، والذي يجيد اللعب في مركز الارتكاز، وقالت المصادر إن مدرب العين سيرجي ريبروف، هو صاحب فكرة التعاقد مع اللاعب والذي رحب بالفكرة، غير أن مصادر وثيقة الصلة ذهبت إلى أن الخبر مجرد إشاعة ولا أساس له من الصحة.

4 - كوينتيرو

أكدت مصادر ووسائل إعلام كولومبية أن العين بصدد التعاقد مع لاعب متوسط الميدان خوان فيرناندو كوينتيرو (29 عاماً) والذي يلعب لفريق شينزين كايزا الصيني.

ويجيد اللعب كلاعب ارتكاز، وبرغم الظهور المتميز للاعب الكولومبي ونجاح تجربته في العين كما فعل اللاعب السابق دانيلو اسبيريا، واللاعب الحالي دانيلو أربوليدا، غير أن التعاقد مع كوينتيرو يبدو مستبعداً إلى حد ما إذ ينافسه على مركزه لاعب آخر هو سيرجي سيدورتشوك وهو الأقرب للانضمام للفريق البنفسجي.

5 - انيس باردي

برز اسم المقدوني انيس باردي (26 عاماً)، لاعب فريق ليفانتي الإسباني، كأحد الخيارات المطروحة على طاولة المفاوضات بنادي العين، حيث يجيد اللعب كجناح، وسبق له اللعب في منتخبات 17، و19، و21 سنة بمقدونيا الشمالية، ونادي أوبيست المجري، قبل الانتقال لفريق نادي ليفانتي الإسباني، غير أن هذه الصفقة مستبعدة، حيث يتجه التركيز أكثر في العين لاستقدام لاعبين في مركزي صانع الألعاب والارتكاز.

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