نجم الزمالك السابق يؤكد: بن شرقي إلى الدوري الإماراتي

المصدر: البيان

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رغم إعلان رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، اقتراب المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك من تجديد تعاقده مع النادي القاهري، والبقاء بين صفوفه فترة جديدة، إلا أن نجم الزمالك السابق خالد الغندور خرج وأكد عكس هذه الأنباء.

وقال الغندور خلال برنامجه على إذاعة أون سبورت، أن بن شرقي سيرحل عن الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولن يجدد تعاقده مع النادي الأبيض.

وتابع: "بن شرقي أبلغ بعض اللاعبين المقربين منه في صفوف الزمالك أنه لن يتواجد في مصر الموسم المقبل".

وأكمل: "بن شرقي أكد لزملائه أيضاً أنه لن يلعب للأهلي كما يتردد، بل الأقرب هو رحيله للدوري الإماراتي".

وكان بن شرقي تلقى عروضاً عربية خلال الآونة الأخيرة، للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، في ظل انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

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