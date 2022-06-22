محمد الشرقي يطلع على خطط ومبادرات مفوضية كشافة الفجيرة

المصدر: وكالات

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، وفد مفوضية الحركة الكشفية بالفجيرة، برئاسة عبيد أحمد الكعبي.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة خلال اللقاء على خطة عمل المفوضية حتى عام 2025، وعدد من المبادرات المجتمعية والأنشطة التي تعمل عليها الحركة ضمن خطتها خلال الفترة القادمة.

كما استمع سموه خلال اللقاء إلى شرح تفصيلي عن الفعاليات الثقافية والمجتمعية والرياضية التي تعمل على تنفيذها الحركة على المستوى المحلي والدولي، والتي تهدف إلى التعريف بدور الكشافة ونشاطاتها المختلفة في إمارة الفجيرة وتعزيز مفاهيمها بين أفراد المجتمع.

وشدّد سمو ولي عهد الفجيرة على ضرورة تفعيل الحركة الكشفية في الإمارة وتعميق شراكاتها مع المشاريع ذات العلاقة، منوّهًا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بأهمية استثمار مبادئ المواطنة المرتبطة بالثوابت الوطنية، بما يسهم في تطوير مهارات الناشئة والشباب ورفع حس الأفراد بالمسؤولية المجتمعية والواجب الوطني، وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية بمختلف أشكالها.

وتقدم وفد مفوضية الحركة الكشفية، بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه الدائم للمبادرات والمشاريع النوعية التي تسهم في تعزيز قيم التربية الكشفية ونشر مفاهيمها التربوية والاجتماعية.

كشافة الفجيرة

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