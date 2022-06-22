شباب الأهلي يكرّم مهدي علي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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كرمت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، ابن النادي المدرب القدير مهدي علي المدير الفني السابق للفريق الأول، تقديراً لعطائه وتحقيقه مع النادي العديد من الألقاب، وتم التكريم بحضور إبراهيم عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي للكرة، وعدد من مسؤولي الفريق الأول وإدارة النادي.

وتولى المدرب الوطني مهدي علي، تدريب شباب الأهلي، في ديسمبر 2020، خلفاً للمدرب الإسباني جيرارد ساراغوسا، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق كأس السوبر وكأس المحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 2020-2021.

وتعاقد شباب الأهلي أخيراً، مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، لتولي مسؤولية تدريب شباب الأهلي في الموسم المقبل، خلفاً لمهدي.

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