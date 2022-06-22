علي حمد ينال وسام الشرف لجائزة «أوروك»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

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نال علي حمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة «وسام الشرف» لجائزة أوروك الدولية العراقية، والذي يخصص للمبدعين في جميع المجالات، بعدما وقع اختيار اللجنة العليا للجائزة عليه، وذلك لما حققه خلال مسيرته في عالم التحكيم وإثرائه للتحكيم العربي بحسب حيثيات الاختيار، والتي يعلن عنها لأبرز الشخصيات والقيادات الرياضية وغيرها، وسيقام حفل جوائز الشرف للجائزة في الأردن غداً لتكريم 25 شخصية من مختلف الدول العربية وغير العربية.

وأكد الدكتور ثامر الناصري، الأمين العام للجائزة، أن مباديء الجائزة تهتم بالجوانب الإنسانية والمهنية للمبدعين الذين يتم ترشيحهم للفوز بجوائز الشرف أو بالجوائز التقديرية.

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