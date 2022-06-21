عيسى بوصيم: اللجنة الفنية «ضربة معلم» من إدارة كلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل

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وصف الكوتش عيسى بوصيم عضو اللجنة الفنية ومساعد مدرب اتحاد كلباء تشكيل اللجنة الفنية بنادي اتحاد كلباء بالخطوة المهمة و«ضربة معلم»وذلك لما تقوم به من أدوار واضحة وجلية في أروقة النادي في مجال كرة القدم ابتداءً من المراحل السنية حتى الفريق الأول للكرة مشيراً إلى أن اللجنة الفنية ترفع توصياتها وتقاريرها لشركة كرة القدم برئاسة علي كانو اللوغاني رئيس شركة كرة القدم والذي قام بتكوين اللجنة الوليدة لتسهيل كثير من العقبات والأمور لافتاً إلى أن اللجنة الفنية مهامها كثيرة ونذكر من بينها إعادة تنظيم الهياكل الفنية لفرق المراحل السنية وكذلك التشاور الفني في مختلف الأمور ورفع التوصيات المتعلقة بالتعاقدات مع الأجهزة الفنية حيث تمثل ذلك من خلال التعاقد مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي مدرب النمور والذي تم اختياره بين 4 مدربين كانوا على طاولة اللجنة لكن اسم مجيدي رجح على غيره من الأسماء وذلك لاعتبارات كثيرة منها خبرته ومعرفته بالكرة الإماراتية من خلال خوضه عدة تجارب مع الوصل وشباب الأهلي والعين إلى جانب قيادته لفريقه الاستقلال الإيراني في الموسم الماضي إلى تحقيق لقب الدوري الإيراني دون هزيمة مشيراً إلى تقارب طبيعة الدوري هنا في الإمارات والدوري الإيراني.

ترشيح وتشاور

ونوه بوصيم في تصريح لـ «البيان» إلى أن اللجنة الفنية أيضاً تقوم بترشيح اللاعبين الأجانب بالتشاور مع الشركة وألمح إلى أن الترشيح يتمحور في اختيار أكثر من لاعب للخانة الواحدة ليكون الاتفاق حول اللاعب المعني بعد الوقوف على سيرته الذاتية وإمكاناته البدنية والفنية مع سرد تاريخه الكروي والأندية التي لعب لها، وذكر بوصيم أن العمل في النادي يسير بمهنية عالية وقال: في اعتقادي أن تواجد لاعبي النادي القدامى على غرار عادل محمد وحسن سعيد وعيسى مطر ومحمد عبد الله وغيرهم من نجوم الفريق ضمن كتيبة اللجنة الفنية سيرفع من وتيرة العمل خصوصاً وأن الشركة منحت صلاحيات واسعة للجنة الفنية والتي بدأت نشاطها بقوة وكان أول الغيث التعاقد مع المدرب مجيدي كما أشرت سابقاً وفي الطريق التعاقدات مع المحترفين الأجانب والمواطنين.

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