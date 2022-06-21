النصر يبدأ بناء فريق جديد

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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بدأ النصر خطوات بناء فريق جديد تشمل تغييرات كبيرة على لاعبيه الأجانب والمقيمين، ضمن استعداداته للموسم المقبل الذي يتطلع خلاله العميد للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب موسمين عن آخر لقب.

وفي هذا الإطار، تعاقد النصر مع البرازيلي يوري ليما (18 عاماً)، مدافع بوتافوغو البرازيلي، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم في الموسم المقبل، إلى جانب مواطنه غلوبير ليما الذي يشغل المركز نفسه.

من جهة أخرى، استقرّ النصر على بديل اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع الذي رحل بنهاية عقده، وهو البرازيلي ماوريسيو جونيور لاعب خط وسط باناثينايكوس اليوناني الذي يدربه الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب العميد السابق.

وأشارت بعض الصحف اليونانية إلى أن اللاعب رفض تجديد عقده مع فريقه وقرر خوض تجربة جديدة في الدوري الإماراتي، ليقترب أكثر من العميد بعد أن كان قريباً من الانتقال إلى الهلال السعودي قبل موسمين.

مسيرة

وبدأ ماوريسيو مسيرته الكروية الاحترافية في نادي فلومينسي البرازيلي بين 2007-2009 ثم لعب في «إف سي أخمات غروزني بالدوري الروسي بين 2009 و2016 في أطول تجربة احترافية في مسيرته، كما لعب لنادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي في موسم 2016-2017 قبل أن يخوض تجربتين متتاليتين بالدوري اليوناني مع نادي باوك سالونيك من 2017 حتى 2020 عندما انتقل إلى باناثينايكوس، ويعد أحد اللاعبين البارزين في صفوفه.

مفاوضات

ودخل النصر في مفاوضات مع البرازيلي لوكاس ألفيس (29 عاماً)، مدافع باس لاميا اليوناني بهدف تعزيز خطه الدفاعي الذي عانى من غياب الاستقرار في الموسم الماضي، إضافة إلى قبول 38 هدفاً في شباكه، وأشارت بعض المصادر إلى أن المدافع البرازيلي أصبح بدوره قريباً من التوقيع للفريق.

وبدأ ألفيس المعروف بـ«لوكاو» مسيرته الاحترافية في 2012 ولعب بـ11 نادياً بينها 5 برازيلية ونادٍ واحد ألماني و3 سويسرية، إلى جانب نادي الطائي السعودي قبل انتقاله في فبراير الماضي إلى باس لاميا.

كما دخل النصر في مفاوضات جدية مع مهاجم أفريقي ينشط في أحد دوريات أوروبا الشرقية لتعويض رحيل المهاجم سيباستيان تيغالي الذي عاد إلى الوحدة.

ترقب

ووسط هذه المفاوضات المستمرة لتعزيز صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد لم يكشف النصر عن مستقبل لاعبيه الأجانب الحاليين وهم البرتغالي توزي والجزائري مهدي عبيد ولاعب منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز، وكذلك لاعبيه المقيمين على غرار العراقي محمد مصطفى، والمهاجم البرازيلي كايكي جيسوس، الذي لعب معاراً لخورفكان في الموسم الماضي ومواطنه ويسلي براغا والنيجيري أونا والبرازيلي غابرييل فالنتيني وغيرهم من اللاعبين.

ويستعد العميد لإحداث هذه التغييرات الكبيرة على الفريق من ناحية اللاعبين الأجانب والمقيمين بعد أن فشل في جميع المسابقات في الموسم الماضي، وإنهاء دوري أدنوك للمحترفين في المركز الثامن بـ33 نقطة وهو ثالث أسوأ مركز له في زمن الاحتراف بعد موسم 2018-2019 الذي أنهاه ثامناً بـ36 نقطة وموسم 2009-2010 عندما احتل المركز العاشر بـ 23 نقطة.

وكان النصر أعلن مايو الماضي عن تعاقده مع المدرب الألماني ثورستن فينك صاحب التجارب التدريبية الناجحة مع بازل السويسري الذي قاده لتحقيق 3 ألقاب محلية، وتوج مع فيسل كوبي بلقب كأس السوبر الياباني وكأس الإمبراطور.

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