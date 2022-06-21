مطر النيادي: تطور كبير للعلاقات الرياضية الإماراتية الكويتية

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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أكد الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، أن العلاقات بين الإمارات والكويت ممتدة في كل المجالات رسمياً وشعبياً وخصوصاً في المجال الرياضي، وقال خلال الندوة التي نظمتها سفارة الإمارات لدى الكويت، «بعنوان الإمارات والكويت… قلبٌ واحد»، عن العلاقات الرياضية بين البلدين، في مجلس بيت الإمارات، بمقر السفارة، وشارك فيها مجموعة من القيادات واللاعبين من البلدين الشقيقين: الجانب الرياضي شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية وامتد للمشاركات على مستوى الأندية والمنتخبات.

وأضاف: كان فخر لنا تأهل المنتخب الكويتي إلى نهائيات كأس العالم عام 1982، مثلما كان فخراً للكويت تأهل منتخب الإمارات إلى مونديال 1990، فتحقيق الإنجازات لدولة من دول مجلس التعاون يعد فخراً لجميع الخليجيين، وأضاف: سعدنا بتواجد إخواننا اللاعبين القدامى في بيتهم بيت الإمارات واستمتعنا بسرد الذكريات من اللاعبين بالإضافة إلى التوثيق التاريخي للإعلامي محمد الجوكر، المستشار في صحيفة «البيان»، وأسطورة الكويت جاسم يعقوب والدكتور جاسم الهويدي وجمال مبارك.

من ناحيته أكد الدكتور صقر الملا مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية بالإنابة أن العلاقات بين الكويت والإمارات تاريخية ومستمرة وآخرها مشاركة الإمارات بوفد كبير جداً في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي أقيمت في الكويت مايو الماضي.

موقف تاريخي

وخلال الندوة تحدث جاسم يعقوب مهاجم منتحب الكويت السابق والهداف التاريخي لدورات كأس الخليج الملقب بـ «المرعب» على مبادرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، يوم تعرضه للوعكة الصحية «الجلطة» حيث أعلن مكتب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، عن جاهزية طائرة خاصة لنقلة للعلاج في الدولة التي يرغبها، وأضاف فور إبلاغي بهذا الأمر ساهم في رفع روحي المعنوية وهذا إن دل فإنه يدل على مدى الترابط بين الشعبين الإماراتي والكويتي.

فخر

وقال الدكتور جاسم الهويدي اللاعب الدولي السابق إنه يفتخر كونه أول لاعب كويتي يحترف في الملاعب الإماراتية في صفوف نادي الشباب «سابقاً» في السنة الأولى لتطبيق الاحتراف في الإمارات، وقال: الإمارات شهدت نقلة كبيرة في البنية التحتية الرياضية، وكذلك شهد مستوى الأندية تطوراً كبيراً، كما نجحت الإمارات في أن تصبح عاصمة للرياضة العالمية باستضافتها أكبر الأحداث في جميع البطولات، بجانب تنظيم دوري على مستوى عال والاستعانة بالخبرات الكبيرة سواء الفنية أو المحترفين.

وأوضح جمال مبارك اللاعب الدولي السابق ولاعب نادي شباب الأهلي «الأهلي سابقاً» أن تجربته مع الدوري الإماراتي كانت ناجحة رغم قصر الفترة التي شارك فيها، وقال: اكتسبت الكثير في تلك الفترة من خلال الاستفادة الفنية والاحترافية وأيضاً الاجتماعية التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة فشباب الأهلي يدار بفكر احترافي عال وهو ما زاد من خبراتي.

ذكريات الجوكر

وسرد الإعلامي محمد الجوكر خلال الندوة الأحداث التاريخية على مدار السنوات الماضية بمشاركة اللاعبين الإماراتيين في الدوري الكويتي والأمر نفسه عن مشاركة لاعبي الكويت في الدوري الإماراتي ومواجهات المنتخبات والأندية على مدار السنوات الماضية، واعتبر الجوكر أن مواجهة الكويت والإمارات في افتتاح منافسات كأس أمم آسيا 1980 في الكويت وانتهت بالتعادل مباراة تاريخية كون المباراة أقيمت في الكويت وكان الجميع يتوقع خسارة كبيرة للمنتخب الإماراتي، ولكن جاء التعادل الذي حرم المنتخب الكويتي من الفوز في أول مباراة على أرضة وبين جماهيره، وقال: كان واضحاً المفاجأة وربما الغضب على جمهور الكويت حتى أن سائق الباص الخاص بلاعبي منتخب الإمارات رفض قيادة الباص وإعادتهم للفندق.

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