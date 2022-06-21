في النادي المئوي لدوري المحترفين .. مبخوت يتصدر الهدافين ووليد وخصيف الأكثر مشاركة

المصدر: وام

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مع نهاية الموسم المنصرم من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، واصل العديد من اللاعبين تحطيمهم للأرقام القياسية في المسابقة خلال عصر الاحتراف وذلك من ناحية تسجيل الأهداف أو المشاركة في المباريات.

وبحسب إحصائيات مركز "فوروارد سبورت "، المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والإدارة الرياضية، يتصدر علي خصيف حارس مرمى فريق الجزيرة، ووليد عباس مدافع شباب الأهلي قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات دوري المحترفين، فيما يتصدر علي مبخوت لاعب الجزيرة قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا، متفوقا بـ 8 أهداف عن سيباستيان تيجالي لاعب الوحدة، وذلك خلال مشوار اللاعبين في عصر الاحتراف وحتى نهاية الموسم الماضي .

وفيما يتعلق باللاعبين الذين خاضوا أكبر عدد من المباريات في بطولة الدوري الإماراتي يتساوى كل من علي خصيف حارس مرمى الجزيرة ووليد عباس مدافع شباب الأهلي بـ 284 مباراة لكل منهما، ويحسب لخصيف أنه خاضها جميعا بقميص فريق واحد، وهو قميص الجزيرة، ثم يأتي بعدهما عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي بـ 269 مباراة.

ويأتي رابعا إسماعيل مطر لاعب الوحدة بـ 268 مباراة كلها بقميص الوحدة، ثم يوسف جابر لاعب شباب الأهلي وبني ياس سابقا بـ 265 مباراة مع الفريقين، يليه إسماعيل الحمادي لاعب خورفكان وشباب الأهلي سابقا بـ 263 مباراة، ثم حبيب الفردان لاعب اتحاد كلباء الحالي، وكل من أندية شباب الأهلي والنصر والوصل بـ 256 مباراة.

ويأتي علي مبخوت لاعب الجزيرة سابعا بـ 254 مباراة مع فريق الجزيرة، وثامنا محمود خميس بـ 253 مباراة مع كل من النصر والوحدة، ثم محمد فوزي تاسعا بـ 239 مباراة مع كل من شباب الأهلي وبني ياس والعين والجزيرة والنصر، وعاشرا يأتي الحارس عادل الحوسني بـ236 مباراة مع كل من الشارقة والوحدة.

وبالنسبة للاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف ما فوق الـ 100 هدف في الدوري الإماراتي فيتصدر علي مبخوت لاعب الجزيرة القائمة بواقع 181 هدفا كلها بقميص الجزيرة، يليه سيباستيان تيجالي لاعب الوحدة بـ 173 هدفا في 201 مباراة مع كل من الوحدة والنصر، ثم فابيو ليما بـ 129 هدفا في 168 مباراة بقميص الوصل.

ويأتي رابعا السنغالي ماكيتي ديوب والذي سجل 106 أهداف في 173 مباراة بقميص كل من الظفرة وشباب الأهلي، ويحل خامسا الغاني اسمواه جيان والذي سجل 100 هدف في 97 مباراة بقميص كل من العين وشباب

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