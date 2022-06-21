28 حكماً في «تدريبية الكرة الشاطئية»

المصدر: ( دبي - البيان)

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انطلقت أمس الدورة التدريبية لحكام كرة القدم الشاطئية، التي يُنظمها اتحاد الكرة في مقره بدبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتستمر حتى 24 الجاري، بمشاركة 28 حكمًا، ويقوم الإيطالي مايكل كونتي محاضر «فيفا»، خلال الدورة بمراجعة قانون اللعبة وتعديلاته والتمركز الصحيح للحكم في الحالات الثابتة والمتحركة، واختبارات في القانون وحالات فيديو من بطولة كأس العالم.شهد افتتاح الدورة عمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات، وإبراهيم المنصوري نائب رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية.

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