«صداع المدربين» يؤرق ثلاثي «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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رغم حسم معظم أندية «الهواة» لملفات التدريب والأجهزة الفنية، إلا أن هناك 3 أندية تعيش صداع المدربين، وتبحث حالياً بين عدد من السير الذاتية لمدربين مواطنين وأجانب بغية اختيار الأفضل وعلى رأس هذه الأندية الفجيرة الذي استغنى بشكل مفاجئ عن مدربه الوطني محمد عبد الله «التيمومي» بعد نهاية الموسم واحتلال الفريق المركز السابع «43 نقطة»، ويبدو أن إدارة الفجيرة غير مستعجلة في اختيار الطاقم الفني الجديد وتود التريث من أجل اختيار مدرب جيد يلبي تطلعات «الذئاب» بالموسم المقبل.

وفي العروبة الهابط حديثاً لدوري «الهواة» غادر مدربه التونسي فتحي العبيدي ليقود فريق الإمارات، والذي حجز تذكرة العودة الأولى إلى «الهواة»، وتضرب إدارة العروبة سياجاً من السرية عن هوية المدرب الجديد والمحترفين الجدد، ولا يختلف الحال كثيراً في أروقة العربي والذي لم تفصح إدارته عن المدرب الذي سيخلف محمد الجالبوت المنتقل لتدريب دبا الحصن.

حسم

وكانت 8 أندية حسمت ملفات المدربين إما بالتعاقد مع مدربين جدد أو التجديد للقدامى وهي حتا، الحمرية، التعاون، الجزيرة الحمراء، مسافي، مصفوت، الرمس، الذيد، وقصدت إداراتها التمسك بالاستقرار وسط الفرق، فيما لم تتضح الرؤية في فريقي غلف اف سي وسيتي بشأن استمرارية المدربين السابقين أو إنهاء عقديهما والبحث عن الجديد.

خطوة

وأكد سعيد المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، أن حسم أمر التدريب في أي ناد منذ وقت مبكر يساهم بقدر كبير في عملية الاستقرار بالنادي، لافتاً إلى أن مسافي دائماً ما يقوم بهذه الخطوة قبيل انطلاقة الموسم الجديد بوقت كاف، إما بتجديد عقد المدرب السابق كما حدث بتجديد عقد المدرب الوطني فهد الدبل أو اختيار مدرب جديد كما كان يحدث في المواسم الماضية، مشيراً إلى أن اختيار ملف التدريب دائماً ما يسبب صداعاً لبعض الأندية لكن حسم هذا الأمر مبكراً من شأنه إحداث الاستقرار لدى المدرب في معرفة عناصر الفريق والوقوف على إمكانات اللاعبين.

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