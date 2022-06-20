سعيد بن مكتوم يتوج أبطال البادل في ألعاب مدارس دبي

المصدر: البيان

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شهد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس منافسات بطولة البادل تنس التي تمثل مسك ختام النسخة الثانية من "ألعاب مدارس دبي" الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس في دبي وأطلقها مجلس دبي الرياضي ونظمتها شركة "إي أس أم"، وتضمنت 13 لعبة رياضية.

وشهدت البطولة منافسات قوية بين اللاعبين المنافسين الواعدين الذين قدموا مستويات تؤكد تطور اللعبة في الدولة، ونال الفائزون منهم ميداليات التفوق التي تسلموها من الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وشارك أكثر من 30 لاعب من 15 مدرسة في منافسات البادل تنس التي أقيمت في أكاديمية ورلد بادل بمنطقة القوز، ضمن فئتين هما: تحت 12 سنة للبنين والبنات، وتحت 14 سنة للبنين.

وفاز بالمركز الأول في فئة تحت 12 سنة الثنائي آراف راني من مدرسة جيمس جميرا الابتدائية وكبير لالفاني من مدرسة دبي كوليج، وجاء الثنائي زايد آل مكتوم ومكتوم آل مكتوم من مدرسة ريبتون في المركز الثاني، وحل الثنائي عبدالله عارف من المدرسة الدولية للإبداع العلمي وأحمد بن عبود من مدرس دار المعرفة في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 14 سنة فاز الثنائي علي بن عبود من مدرسة دار المعرفة وراشد غباش من مدرسة أب تاون الدولية في المركز الأول، تلاه الثنائي عبدالله الجناحي من مدرس جيمس البرشاء الدولية وماجد عبدالله من مدرسة نيكست جينيريشن في المركز الثاني، وحل الثنائي آرون باريتو من مدرس جيمس الخليج الأهلية وعلي حسن علي طالب بن شهدور من مدرسة جيمس ويلنغتون الدولية في المركز الثالث.

وتم تكريم أفضل لاعبين في البطولة حيث فاز من فئة تحت 12 سنة اللاعبان كبير لالفاني واحمد بن عبود، وفي فئة تحت 14 سنة توج اللاعبن راشد غباش وماجد عبدالله.

ومن المدارس المشاركة في البطولة: مدرسة جيمس البرشاء الوطنية، مدرسة جيمس جميرا الابتدائية، المدرسة الدولية للإبداع العلمي، مدرسة ريبتون، مدرسة جيمس ويلينجتون الدولية، أكاديمية جيمس الحديثة، مدرسة دبي البريطانية - تلال الإمارات، كلية دبي، مدرسة جيم جميرا الابتدائية، مدرسة دار المعرفة، مدرسة نورد أنجليا الدولية، مدرسة أبتاون الدولية، مدرسة جيمس الخليج الأهلية، مدرسة جميرا للتخاطب بالانجليزية، مدرسة نكست جينيريشن.

ويتضمن برنامج النسخة الثانية من الدورة، التي تقام برعاية مجموعة مدارس جيمس التعليمية، منافسات في 13 رياضة هي: كرة السلة، البادل تنس، ألعاب أصحاب الهمم، الجمباز، الريشة الطائرة، الجولف، الكريكت داخل القاعات المغطاة، الكريكت، السباحة، التنس، الجمباز الإيقاعي، الشطرنج، والألعاب الالكترونية.

وتشهد الدورة مشاركة واسعة من مختلف المدارس حيث أن المشاركة في الدورة الرياضية مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة، كما تم تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية حيث تواجد في المنافسات ممثلون عن أندية دبي لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم ومتابعة تطور أداءهم ومستوياتهم.

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