10 «مقيمين» يخطفون الأضواء في دوري المحترفين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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شهد الموسم الأخير من دوري أدنوك للمحترفين 2021-2022 ظهور عدد من اللاعبين من فئة المقيمين بمستوى مميز مع أنديتهم، وساهموا بشكل فعّال في تحقيق نتائج إيجابية، وخطفوا الأضواء وأثبتوا وجودهم خلال الموسم المنقضي، في الوقت الذي ابتعدت فيه عناصر أخرى عن مستواها رغم إمكانياتها الكبيرة وتألقها في مواسم سابقة، وتستعرض «البيان الرياضي» أبرز 10 لاعبين ظهروا بمستوى جيد مع أنديتهم.

01 | إيريك جورجينس

قدم البرازيلي إيريك جورجينس ظهير أيسر العين أداءً قوياً مع فريقه خلال الموسم، وكان أحد أكثر اللاعبين المقيمين خوضاً للمباريات بـ 23 مباراة وبشكل أساسي مع «الزعيم»، وبدور فعّال وبالأخص في الشق الهجومي، وكان أحد العناصر الأساسية في تحقيق العين للقب دوري أدنوك للمحترفين.

02 | كوامي أتوني

نجح الإيفواري كوامي أتوني لاعب العين في أن يقدم نفسه كأحد أفضل المدافعين طوال الموسم المنقضي، وساعد فريقه في إنهاء الموسم كأقوى دفاع بين الأندية كافة، إضافة إلى دوره كمدافع هداف، حيث سجل 3 أهداف مع العين.

03 | لياندرو سبادايسو

ساهم تألق البرازيلي لياندرو سبادايسو مع عجمان في موسم 2020 ـــ 2021 وتسجيله هدف بقاء الفريق في ذاك الموسم الذي انتقل خلاله لـ «البرتقالي» في الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة قادماً من شباب الأهلي في تمسك عجمان باستمرار اللاعب وتمديد إعارته مع الفريق في الموسم الأخير، ساهم في 9 أهداف، بعدما سجل 4 أهداف في الدوري وصنع 5.

04 | علاء زهير

أعلن التونسي علاء الدين زهير عن نفسه مع «العنابي» بعدما حصل على الفرصة ليؤكد أنه خامة جيدة ويملك إمكانيات كبيرة كمدافع واعد، إذ تألق اللاعب صاحب الـ 22 عاماً مع الوحدة، وقدم مستويات لافتة قبل أن يتعرض لإصابة في غضروف الركبة في أبريل الماضي.

05 | عثمان كمارا

ظهر الغيني عثمان كمارا كواحد من أفضل اللاعبين المقيمين خصوصاً في الفترة التي لعب فيها مع اتحاد كلباء في النصف الأول من الموسم معاراً من الشارقة، وبرز في صفوف «النمور» قبل أن يعود إلى قلعة «الملك» يناير الماضي، حيث سجل 6 أهداف في الدوري.

06 | لوان بيريرا

واصل لاعب خط الوسط البرازيلي لوان بيريرا ظهوره الجيد مع فريقه الشارقة منذ انضمامه للفريق في فبراير 2020، ودخل سريعاً ضمن الخيارات الرئيسية لتشكيلة الفريق، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 خلال 22 مشاركة مع الفريق في الدوري الموسم الأخير.

07 | ماركوس فينسيوس

أثبت البرازيلي ماركوس فينسيوس لاعب الشارقة أنه لاعب يحظى بإمكانيات جيدة بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق، إضافة إلى مساهمته في 6 أهداف مع الفريق بتسجيل 3 أهداف وصناعة 3 على مدار 21 مباراة خاضها مع «الملك» خلال الموسم.

08 | لوكاس بيمنتا

يعد لوكاس بيمنتا مدافع الوحدة واحداً من أفضل اللاعبين المقيمين الذين قدموا إلى الإمارات، وبات عنصراً أساسياً مع «العنابي» منذ انضمامه للفريق، ورغم ابتعاده في بداية الموسم عن المشاركة مع المدرب الهولندي السابق تين كات قبل إقالة الأخير، إلا أنه عاد للمشاركة تحت قيادة غريغوري وبرز بشكل جيد.

٠٩ | ليونارد أوفور

ساعد المدافع الغاني ليونارد أوفور فريقه الظفرة في البقاء في دوري أدنوك للمحترفين بعدما حجز مكاناً في تشكيلة «الفارس» الأساسية منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الشتوية في يناير، ليكسب الظفرة مدافعاً ظهر بشكل جيد.

10 | جيانلوكا مونيز

رغم هبوط العروبة إلى دوري الدرجة الأولى إلا أن الظهير الأيسر البرازيلي جيانلوكا مونيز قدم أداءً جيداً كواحد من أبرز اللاعبين المقيمين في الموسم المنقضي، حيث شارك في 24 مباراة مع الفريق بإجمالي 1955 دقيقة.

وقال عبد الباسط محمد الحمادي عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالوحدة، المشرف العام على أكاديمية الكرة، المحلل الفني إن هناك بعض اللاعبين من فئة المقيمين ظهروا بمستوى جيد للغاية، ولكن أغلب المقيمين في الأندية لم يعلنوا عن أنفسهم، مؤكداً أن الأندية مطالبة بمراجعة ملف المقيمين واستقطاب عناصر أفضل للاستفادة منها مستقبلاً. وشدد على أن «المقيم» خانة مهمة في الوقت الحالي وعلى الأندية أن تحسن اختياراتها وتتعاقد مع لاعبين تقدم الإضافة حالياً ومستقبلاً، وأن يكون اللاعب مؤسساً بشكل صحيح، لكننا للأسف رأينا لاعبين يفتقرون للمبادئ الأساسية لكرة القدم، وصرفت الأندية مبالغ كبيرة من دون مردود فني حقيقي، مشيراً إلى أن بعض الأندية استفادت من لاعبيها المقيمين بشكل جيد مثل العين والوحدة.

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