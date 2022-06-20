81 %: المربع الذهبي للمونديال بعيد المنال عن آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تشارك 6 منتخبات آسيوية في كأس العالم 2022، وهي قطر الدولة المضيفة، والسعودية، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإيران، وأستراليا، ومع الوصول إلى هذا الرقم القياسي التاريخي الجديد للقارة في المونديال، طرحت «البيان» سؤالاً في الاستطلاع الأسبوعي حول التوقعات بشأن إمكانية تأهل منتخب آسيوي إلى المربع الذهبي للمونديال، وأكد 81% مقابل 19% من إجمالي المشاركين في الاستطلاع أن وصول منتخب آسيوي إلى المربع الذهبي لكأس العالم، لن يتحقق رغم تمثيل القارة الآسيوية في البطولة بستة منتخبات، وأشارت نسبة 73% عبر موقع «البيان» الإلكتروني إلى صعوبة الأمر، مقابل 27% توقعوا قدرة آسيا على التواجد في هذه المرحلة.

وأكد 89% من المشاركين في الاستطلاع عبر «تويتر» صعوبة رؤية منتخب آسيوي في المربع الذهبي مقابل 11% توقعوا إمكانية حدوث الأمر.

اتفاق

واتفق أحمد خليفة حماد المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، مع رأي الجماهير المشاركة في استطلاع «البيان»، وقال: مع مشاركة 6 منتخبات آسيوية في المونديال المقبل، من المفترض تجاوز أكثر من منتخب للدور الأول.

وتابع: المنتخب القطري، الأكثر قدرة على الوصول لأبعد نقطة في المونديال من بين المنتخبات الآسيوية، ، لكن الوصول إلى الدور قبل النهائي أمر صعب للغاية لوجود فوارق فنية واضحة لصالح منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية أو حتى الأفريقية.

آمال

وقال: تدخل كل المنتخبات إلى كأس العالم، بأماني وآمال كبيرة، ولكن يجب أن يحدد كل منتخب طموحاته في البطولة وفق الإمكانات المتاحة. واختتم: ربما تخدمك نتائج المنافسين أو الأرض أو الجمهور أو جودة اللاعبين، وهي أمور من الصعب التكهن بها قبل انطلاق مباريات المونديال، وعلينا الانتظار لمعرفة قوائم المنتخبات كبداية، وعلى سبيل المثال، المهاجم الكوري الجنوبي سوون، إذا غاب سيكون تأثيره السلبي كبيراً على منتخب بلاده، ولكن المنتخبات الأوروبية واللاتينية لديها أكثر من بديل قادر على تعويض النجوم».

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