العين يتطلّع لإنجاز ملفات مهمة قبل انطلاق الإعداد

المصدر: (العين - طلحة عبد الله)

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يتطلع العين لإنجاز ملفات مهمة قبل تدشين إعداده للموسم الجديد، في حين تترقب جماهيره أخباراً سعيدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بما في ذلك الإعلان الرسمي عن تمديد عقود كل من المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، والمهاجم التوغولى لابا كودجو، بالإضافة للبرازيليين المقيمين أريك جورجنيس، ورفائيل أنتونيو، كما تسعى الإدارة العيناوية لحسم مصير عدد من اللاعبين مثل العائد من الإعارة جمال معروف، بالإضافة للمدافع محمد أحمد.

وفي سياق متصل، عاد إلى الدولة لاعب متوسط الميدان الدولي محمد عباس، بعد أن أجرى جراحة بلندن في الرباط الصليبي، وسيخضع اللاعب لبرنامج علاج تأهيل مكثف قبل انضمامه لتدريبات الفريق رسمياً استعداداً للموسم الجديد

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