طاقمنا المونديالي في «سيمنار فيفا»

المصدر: (دبي - البيان)

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دعت إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقمنا المونديالي المكون من محمد عبدالله حسن «حكم ساحة»، ومحمد الحمادي وحسن المهري «مساعدين»، إلى المشاركة في«سيمنار فيفا»، الذي يبدأ اليوم في إسبانيا، وتم تخصيصه لقضاة الملاعب المكلفين بإدارة مباريات مونديال 2022.

وعيّن الاتحاد الآسيوي، خالد الدوخي مُقيماً لحكام مباريات المجموعة السادسة لكأس الاتحاد الآسيوي بإندونيسيا، وكلف أحمد يعقوب مسؤول المحاضرين بإدارة الحكام باتحاد الكرة، بتقييم طاقم تحكيم مباريات المجموعة السابعة بالبطولة التي تستضيفها فيتنام، 24 الجاري، فيما اختار الاتحاد العربي ، الحكمين الدوليين فهد بدر الحوسني، وأحمد الغيص، ضمن 16 حكماً سيُديرون كأس العرب للصالات، بالسعودية والتي تنطلق منافساتها اليوم.

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