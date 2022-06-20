الوحدة يرفض التخلي عن بيدرو

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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أكد الوحدة تمسكه بمهاجمه الهداف البرازيلي جواو بيدرو، واستمراره مع «العنابي» في الموسم المقبل، رافضاً التخلي عن خدماته. ورفض الوحدة عرضاً رسمياً من شباب الأهلي الذي أجرى اتصالات بإدارة النادي للتعاقد مع بيدرو في صفقة تبادلية مقابل انتقال 4 لاعبين من شباب الأهلي إلى الوحدة. وأكد مصدر رسمي أن إدارة الوحدة اعتذرت عن عدم قبول العرض، وأن النادي لا نية لديه لبيع عقد اللاعب أو التخلي عنه. وأشار إلى استمرار أجانب الفريق الحاليين في قائمة الفريق للموسم المقبل.

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