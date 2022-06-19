عجمان يكشف حقيقة انتقال فراس بالعربي

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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كشفت إدارة نادي عجمان عن حقيقة أنباء انتقال المحترف التونسي فراس بالعربي للدوري التركي التي تم تداولها بعد أيام قليلة من فوز منتخب تونس بكأس دورة «كيرين» في اليابان، والتي شارك فيها بالعربي مع منتخب بلاده، حيث نفت إدارة النادي وجود مفاوضات رسمية بهذا الشأن سواء من نادي سيفاسبورت التركي أو غيره، وفي الوقت نفسه أكد خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان أن بالعربي من اللاعبين المميزين من خلال ما قدمه مع الفريق في أول مواسمه مع «البرتقالي»، وأهله ذلك لاختياره لقائمة منتخب تونس 3 مرات ابتداءً من مشاركته في بطولة كأس العرب وتألقه مع «نسور قرطاج» ووصل معهم للمباراة النهائية، ثم اختياره بعد ذلك للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، ولكن تعرضه لإصابة خفيفة حال دون تواجده في البطولة، ثم جاء اختياره أخيراً لقائمة المنتخب التونسي التي تستعد لكأس العالم المقبل، حيث شارك في دورة «كيرين» باليابان التي توج فيها منتخب تونس بلقبها الثلاثاء الماضي.

وأكد الجرمن حرص إدارة عجمان دائماً على توفير المناخ الملائم لجميع اللاعبين والتعامل معهم باحترافية تساعدهم لتقديم أفضل ما عندهم والوقوف مع رغباتهم متى ما توفرت فرص انتقالهم بالشكل المناسب الذي يرضي كل الأطراف، وسبق لعجمان الموافقة على انتقال المهاجم الغامبي بوبكر تراولي للدوري السويدي منتصف الموسم الماضي، زيادة على مواقف أخرى مثل انتقال السنغالي إبراهيما توريه للدوري الفرنسي مع فريق موناكو.

وأشار الجرمن، إلى تواصله مع فراس بالعربي في الأيام الماضية خلال تواجده مع منتخب بلاده للمشاركة في دورة «كيرين» باليابان، والتأكيد له على أهمية تركيزه أولاً مع منتخب تونس وهو مقبل على مشاركة مهمة تعتبر تاريخية للاعب في كأس العالم في نوفمبر المقبل، لا سيما بعد أن حرمته الإصابة من المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

2024

ويرتبط بالعربي بعقد مع عجمان حتى 2024 وقدم مستوى جيداً مع الفريق في أول مواسمه استطاع خلاله تسجيل 14 هدفاً في مختلف المسابقات منها 12 هدفاً في دوري أدنوك للمحترفين، وساهم في صناعة 8 أهداف وخاض 28 مباراة منها 25 في مسابقة الدوري، وعبر بالعربي عن سعادته باختياره لمنتخب تونس في أول مواسمه مع عجمان الذي يعتبره فأل الخير في مشواره الاحترافي، كما عبر عن سعادته الكبيرة بإحراز منتخب تونس كأس دورة كيرين باليابان.

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