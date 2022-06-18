تقارير المنازعات في اجتماع «الإمارات للتحكيم الرياضي»

المصدر: دبي - وام

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استعرض مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تقارير المنازعات الرياضية المنظورة أمام المركز للفصل فيها عبر غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز بمقره في دبي برئاسة علي بو جسيم، وحضور كل من ضرار بالهول نائب الرئيس، والأعضاء يوسف البطران، وسعيد العاجل، وحمدة الشامي، وأحمد الظاهري.

واطلع الحضور على تقارير المنازعات الرياضية والمراحل التي وصلت إليها من أجل تحقيق العدالة لأطراف النزاع المختلفة وإرساء قواعد النزاهة والشفافية، وتقرير موجز عن مشاركة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون، الذي عقد في مصر مطلع الشهر الجاري، إضافة إلى تقرير المشاركة في المحاضرة التدريسية ضمن برنامج الماجستير في القانون الرياضي الدولي، وتقرير المشاركة في مؤتمر القوانين الرياضية بإيطاليا، والنسخة الخامسة من مؤتمر القانون الرياضي لكرة القدم.

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