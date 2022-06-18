«دودو» مستمر مع خورفكان حتى 2023

المصدر: (خورفكان – محمد فضل)

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مدد خورفكان عقد لاعبه البرازيلي رفاييل جوماريس، الملقب بـ «دودو»، أيقونة وسط فريق الكرة، حتى نهاية موسم 2022-2023، جاء قرار استمرار اللاعب مع «النسور» للأداء المميز، لنجم السامبا، خلال الموسمين الماضيين.

وخاض دودو خلال الموسم المنصرم، 25 مباراة مع خورفكان، بواقع 2202 دقيقة، محرزاً 9 أهداف، وساهم في صناعة 7 أهداف، إلى جانب 840 تمريرة، منها 52 تمريرة مؤثرة، و46 مراوغة و35 تسديدة.

ويأتي تجديد عقد دودو، في إطار الاستقرار على نجوم الفريق بفريق خورفكان، الذي تعاقد قبل أيام مع المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، خلفاً للأرجنتيني كالديرون.

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