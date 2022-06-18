تكريم «5 نجوم» من نادي الإمارات لنجمي السودان قاقرين والجيلي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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احتفى نادي الإمارات الرياضي بنجمي الكرة السودانية الهلال والمريخ علي قاقرين والجيلي عبدالخير، في أمسية حاشدة شهدت حضوراً كبيراً لمسؤولي النادي بقيادة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء ثاني سالم الشحي، جمال أحمد القرصي، منصور حسين إبراهيم، عارفة صالح الفلاحي، وشيخة حسين آل علي، بجانب فريق سفيرات نادي الإمارات، فضلاً عن أبناء الجالية السودانية والرياضيين القدامى.

وأعلن يوسف البطران في كلمته الافتتاحية ترحيبه بالنجمين الرياضيين علي قاقرين والجيلي عبدالخير، وجميع الحاضرين، وقدم لهم الشكر على تلبيتهم الدعوة، كما ثمن الحضور اللافت لأبناء الجالية السودانية من مختلف إمارات الدولة، موضحاً أن نادي الإمارات يتبنى أفضل الممارسات في تعزيز وتوطيد أواصر الصداقة واستدامة التعاون مع جميع الأشقاء من المقيمين على أرض الدولة، انطلاقاً من القيم الملهمة للقيادة الرشيدة في نشر المحبة والسلام والتسامح بين أفراد المجتمع، مضيفاً إن أبواب النادي وقلوبهم مفتوحة للجميع محبة واحتراماً.

وقال البطران: قدامى الرياضيين السودانيين قدموا عصارة جهدهم، وأثروا الملاعب الرياضية السودانية والخليجية، بإبداعهم الجميل الذي ظل متقداً في الذاكرة الرياضية، تتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل، تستلهم منه المبادئ الفاضلة والتجارب الجيدة، وتستفيد من الدروس الكبيرة لتحقيق التطور الرياضي المنشود، متمنياً أن يكرر الجيل الحالي الإنجاز الذهبي للسودان بحصد كأس الأمم الأفريقية في 1970.

إبداع سوداني

وأكد البطران أن الساحات الرياضية المختلفة كانت شاهدة على إبداع مجموعة من السودانيين في الفترات الزمنية المتعاقبة، وذلك بالحديث عن مجموعة من الرياضيين على سبيل الإشارة وليس الحصر مثل فوزي التعايشة، محجوب الضب، بشارة عبدالنضيف، جميل، الطيب سند، نجم الدين حسن، الفاضل سانتو، معتصم حموري، محمد حسين كسلا، فيصل رضوان، مصطفى سيماوي، سعد زكريا، يوسف عثمان، أبوالعز، محمد سيماوي، أبوعبيدة المكي ومحمد عثمان دامبا، مشيراً إلى أن نادي الإمارات بإرثه التاريخي العريق لن ينسى التضامن الرائع من أبناء الجالية السودانية في رأس الخيمة مع نادي الإمارات، وحرصهم على متابعة مبارياته، وتشجيع اللاعبين.

ذاكرة الماضي

فاجأ نادي الإمارات المحتفى بهما قاقرين والجيلي عبدالخير في لحظة تكريمهما، وذلك بعدما أهدى لكل لاعب قميص النادي بالرقم الذي كان يرتديه في السابق إبان وجودهما في الملاعب، حيث نالت هذه المفاجأة التقدير والإعجاب من الحاضرين، كما تضمن التكريم هدايا متنوعة تناوب في تقديمها يوسف البطران وأعضاء مجلس الإدارة، وسفيرات النادي.

على جانب آخر، أشاد المتحدثون من الجانب السوداني بالحفاوة والتقدير من مسؤولي نادي الإمارات، وقالوا إن هذه المبادرة تعزز العلاقة القوية والمتجذرة بين الإمارات والسودان، حيث تحدث أبوبكر عواد، الأمين العام للنادي السوداني في رأس الخيمة، وفوزي التعايشة وبشارة عبدالنضيف وكمال عمر عن أهمية مثل هذه المناسبات في تأكيد العمق الكبير والتاريخي لشعبي الإمارات والسودان.

من جهتهما، أعرب المحتفى بهما قاقرين والجيلي عبدالخير عن سعادتهما بالحفاوة الكبيرة التي حظيا بها في دولة الإمارات، وقالا إنهما لم يستغربا هذا الشعور الجميل لأنه نابع من أبناء زايد الخير، وإرث الدولة التي تحتضن الجميع بالحب والتقدير، وتثري في نفوسهم الشغف بالإبداع والتميز والابتكار والقيم المجتمعية الجميلة.

سفيرات الصقور

شارك فريق سفيرات نادي الإمارات في الاحتفال، حيث تجاوبت عضوات الفريق مع المبادرة، بتقديم الهدايا التذكارية للمحتفى بهما، كما عبرت حليمة الرئيسي عضو الفريق عن تقديرها لأبناء الجالية السودانية في إمارة رأس الخيمة، وقالت إن هذه المبادرة تمثل تعبيراً عن الود والاحترام لكثير من المبادئ المجتمعية الراسخة في المجتمع الإماراتي، بينما قالت الدكتورة ميعاد عضو الفريق إنها فخورة بوجودها ضمن فريق السفيرات لتمثيل الجالية السودانية، وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع.

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