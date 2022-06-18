ثنائي كلباء يحضران دورة المستوى الأوروبي بالبوسنة

المصدر: كلباء – محمد فضل

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شارك الثنائي عيسى مطر الزعابي مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء وباسم المزروعي أحد مدربي النادي في دورة المستوى الأوروبي في مجال كرة القدم، والتي أقيمت أمس في مدينة سراييفو البوسنية، وذلك تحت إشراف نخبة من المحاضرين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمحاضرين العرب ومجموعة من المدربين من الوطن العربي.

على جانب آخر، تقرر إقامة معسكر النمور الخارجي في جمهورية النمسا لمدة 3 أسابيع اعتباراً من أغسطس المقبل بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، الذي تعاقد معه النادي خلفاً لخورخي داسيلفا المدرب السابق لكلباء، ولاتزال اللجنة الفنية للفريق تقوم بدراسة سير ذاتية عدة لعدد من اللاعبين الأجانب، بغية ضم أفضلهم لكتيبة النمور في وقت تبحث فيه الشركة عن إعارة الثنائي النمساوي روبرت زولج والبيروفي كارتاخينا لأندية أخرى، والتعاقد مع محترفين جدد مكانهم وحال فشلت صفقة الإعارة الخارجية فإن كلباء سيكون في وضعية حرجة بشأن استمرارية اللاعبين في كشوفات الفريق.

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