النواخذة يفاوض المونتينيغري شيكيتش

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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دخل نادي دبا الفجيرة في مفاوضات جادة لضم اللاعب الدولي المونتينيغري أليكسندر شيكيتش (30 عاماً) لاعب ارتكاز زاغليبي لوبين البولندي في صفقة انتقال حر، ويسعى مدرب النواخذة الصربي زوران بيجوفيتش للاستفادة من خدمات اللاعب الذي يتواجد ضمن تشكيلة منتخب مونتينيغرو، على صعيد متصل، أكد جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة، أنه وقع الاختيار على دولة صربيا مقراً لمعسكر الفريق حيث ينطلق أواخر يوليو المقبل، ويستمر ثلاثة أسابيع تتخلله 5 مباريات فيما تقرر خوض ثلاث مباريات بعد العودة من التجمع الخارجي.

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