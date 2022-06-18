طبيب يدرب «التعاون» لمدة موسم

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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أعلن نادي التعاون التعاقد مع المدرب الوطني بدر طبيب المدير الفني السابق لفريق الإمارات لموسم واحد قابل للتجديد خلفاً للمغربي أحمد مجاهد.

وحضر توقيع العقد كل من عبد العزيز منقوش نائب رئيس مجلس الإدارة وسعيد رباع أمين السر العام ومحمد جماع مدير النادي.

وأشاد عبد العزيز منقوش بالخبرات السابقة للمدرب طبيب الذي أشرف من قبل على تدريب أندية عدة، من بينها دبا الحصن ومصفوت والإمارات، وقال: نتمنى أن يحقق المدرب طموحات الجماهير.

وعبّر بدر طبيب عن سعادته بالتعاقد مع التعاون، معرباً عن أمله أن يكون عند حسن ظن إدارة وجماهير النادي.

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