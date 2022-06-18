«التعليم والشباب» تواصل مناقشة دعم الرياضة

المصدر: (دبي - البيان)

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واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة عدنان حمد رئيس اللجنة، مناقشة مسودة تقريرها حول موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة شذى النقبي مقررة اللجنة، وعفراء العليلي، وناصر اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة ، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين.

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