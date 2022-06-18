«الفجيرة» يكرّم خصيف والمتميزين من «المراحل»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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كرّم مجلس إدارة نادي الفجيرة، علي خصيف حارس الجزيرة ومنتخب الإمارات لكرة القدم، الذي كانت بداياته مع فريق الفجيرة قبل أن ينتقل للجزيرة قبل مواسم عدة، وقدم حميد اليماحي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة قميص ودرع النادي للاعب.

وعبر خصيف عن سعادته بالتكريم مشيداً بتزامنه مع تكريم اللاعبين المميزين في فرق المراحل لموسم 2021 - 2022، وأكد حميد اليماحي أن علي خصيف قدوة للاعبين الصغار. حضر التكريم كل من يوسف عبد الله عضو مجلس إدارة الفجيرة وسالم ربيع مشرف المراحل.

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