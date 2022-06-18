غموض مستقبل عامر عبد الرحمن مع بني ياس

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل عامر عبد الرحمن لاعب خط وسط بني ياس الدولي السابق، سواء بالاستمرار مع «السماوي» أو الرحيل عنه، بعدما غاب عن المشاركة مع الفريق الأول أغلب مباريات الموسم الماضي، ويرتبط اللاعب بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل.

فيما بات الثلاثي محمد الزعابي وشاهين سرور وسالم البلوشي خارج حسابات الفريق وفقاً لتقرير المدرب إيسايلا.وذكرت مصادر أن استمرار عامر عبد الرحمن مع الفريق قد يكون صعباً بناءً على رؤية إيسايلا، وأبلغت إدارة النادي اللاعب بإمكانية رحيله، خصوصاً وأنه لم يتواجد بصفة أساسية مع «السماوي» في قائمة الفريق أغلب المباريات، وفي الوقت نفسه تجرى محاولات لإقناع المدرب باستمراراللاعب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز