ملف أجانب «الفرسان» ينتظر جارديم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ينتظر نادي شباب الأهلي، وصول مدربه الجديد البرتغالي ليوناردو جارديم، خلال الأيام المقبلة، لوضع الخطوط العريضة لخطة الإعداد للموسم المقبل.

وبدء الإجراءات التنفيذية، على صعيد المعسكر الخارجي، وصفقات اللاعبين الجدد في فترة الإنتقالات الصيفية، و تركت إدارة «فرسان دبي»، ملف اللاعبين الأجانب مفتوحاً انتظاراً ، لمعرفة رأي جارديم، في اللاعبين الحاليين، واحتياجات الفريق من صفقات لدعم صفوفه خلال الموسم المقبل.

وتفاضل إدارة شباب الأهلي، بين ثلاثة دول في القارة الأوروبية، لإقامة المعسكر الخارجي، وسيكون رأي ليوناردو جارديم، الفيصل النهائي في اختيار مكان الإعداد، وبرنامج المباريات الودية المقرر تنفيذه خلال التحضيرات.

ترقب

ويوجد توجه في شباب الأهلي، إلى إعارة لاعبه الإيراني مهدي قائدي، ومهاجمه النرويجي توماس أولسن، ويفاضل بين الإيراني أحمد نور الله والأوزبكي عزيز غاييف، وينتظر رأي المدرب، وإن كانت كفة غاييف الأرجح، خاصة بعدما تم تجديد عقده مؤخراً.

وهناك استقرار على بقاء الأرجنتيني كارتابيا، بعدما قدم مستويات طيبة خلال شهور النصف الثاني من الموسم الماضي، بعد عودته إلى صفوف شباب الأهلي، عقب إجرائه جراحة في القدم، وشفائه من الإصابة.

باب مفتوح

وعلى صعيد الصفقات المحلية، لا يزال الباب مفتوحاً أمام تعاقدات جديدة لدعم الفريق، بعد تجديد إدارة النادي لعقود لاعبيه حارس المرمى ماجد ناصر، والمدافعين محمد مرزوق، يوسف جابر، سالمين خميس وعبد العزيز هيكل، ولاعب الوسط غاييف.

مركز خامس

الجدير بالذكر، أن شباب الأهلي، لم يحقق أي بطولات الموسم الماضي، وفقد كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر وكأس المحترفين والتي توج بها الموسم قبل الماضي، كما أنهى دوري أدنوك للمحترفين في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، وبفارق 23 نقطة عن العين الذي توج بطلاً للدوري في موسم 2021 - 2022.

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