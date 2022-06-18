10 مخضرمين يواصلون التوهـج

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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«العمر مجرد رقم».. يضم دوري أدنوك للمحترفين عدداً من اللاعبين المتقدمين في العمر، لكنهم يواصلون رحلة العطاء في الملاعب، مؤكدين أن موهبتهم لا تتأثر بمرور الزمن.

ويعد إسماعيل مطر (39عاماً) نجم الوحدة، «عميد» لاعبي دورينا وهو من مواليد 7 أبريل 1983 وذهب لا يصدأ، ورغم اقترابه من عتبة الأربعين إلا أنه لا يزال يحافظ على توهجه في ملاعبنا، محققاً مسيرة استثنائية من الصعب تكرارها، حيث شارك حتى الآن في 268 مباراة ما يعادل 19322 دقيقة في مسابقة الدوري، وما يميز إسماعيل مطر أنه طوال هذه المسيرة الطويلة لعب بقميص واحد «العنابي».

وإلى جانب إسماعيل مطر تضم قائمة أكبر 10 لاعبين في دورينا كلاً من ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، من مواليد 1 أبريل 1984 وهو ثاني أكبر اللاعبين سناً (38 عاماً) وظهر في 232 مباراة بالدوري ما يعادل 20681 دقيقة ولعب ماجد لأندية الفجيرة والوصل وشباب الأهلي، ثم يأتي مهاجم منتخبنا الوطني سيباستيان تيغالي (37 عاماً) وهو من مواليد 22 فبراير 1985 وخاض حتى الآن 201 مباراة بالدوري (17630دقيقة) وانضم تيغالي لدورينا لأول مرة من بوابة الوحدة في موسم 2013-2014 ولعب آخر موسمين للنصر قبل العودة من جديد لصفوف «العنابي».

الرابع

ويأتي يوسف جابر مدافع شباب الأهلي في المركز الرابع (37 عاماً) بفارق 3 أيام فقط عن تيغالي، فهو من مواليد 25 فبراير 1985، وشارك في 265 مباراة (22703 دقيقة) مرتدياً قميصي بني ياس وشباب الأهلي، ثم مهند العنزي مدافع اتحاد كلباء (37 عاماً) وهو من مواليد 1 مارس 1985، ولعب 228 مباراة بالدوري (١٨١٧٢ دقيقة) ولعب للظفرة والعين واتحاد كلباء.

وجاء وليد عباس مدافع شباب الأهلي (37 عاماً) سادساً وهو من مواليد 11 يونيو 1985 وظهر في 284 مباراة (24247 دقيقة) وينتمي منذ 2002 لشباب الأهلي، وحل سابعاً عبدالله سلطان (36 عاماً) حارس نادي الظفرة وهو من مواليد 9 أبريل 1986 ولعب 140 مباراة (12538 دقيقة) بالدوري بـ4 قمصان مختلفة لأندية العين والظفرة وعجمان ودبا الفجيرة، ويأتي زميله بالفريق نفسه سلطان الغافري (36 عاماً) من مواليد 18 سبتمبر 1986 وظهر في 195 مباراة (14971 دقيقة) ولعب لـ5 أندية هي بني ياس والعين والوحدة والجزيرة والظفرة.

وجاء تاسعاً أحمد خميس لاعب العروبة (36 عاماً) من مواليد 16 نوفمبر 1986 وظهر في 182 مباراة (9381 دقيقة) بـ9 قمصان مختلفة هي الفجيرة والعين وشباب الأهلي والشارقة وبني ياس والنصر وحتا ودبا الفجيرة والعروبة ويأتي علي خصيف حارس مرمى الجزيرة (35 عاماً) في المركز العاشر من حيث العمر وهو من مواليد 9 يونيو 1987 لكنه الأكثر لعباً بـ25325 دقيقة في 284 مباراة.

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