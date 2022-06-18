العين يعتزم تمديد عقد لابا عامين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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يعتزم العين تجديد عقد التوغولى لابا كودجو، لمدة عامين مقبلين، لقطع الطريق أمام رغبات أندية داخلية وخارجية للتعاقد مع اللاعب الذي توج هدافاً للدوري.

خصوصاً أن الفريق مقبل على تحديات قوية بالموسم المقبل أبرزها الدفاع عن لقبه، والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، وأكدت مصادر أن المفاوضات قطعت شوطاً بعيداً ولم يتبق إلا تفاصيل شكلية صغيرة لتمديد العقد.

رفض

وقابلت جماهير العين خبراً منسوباً لصحيفة سعودية، أكدت خلاله أن نادي الشباب السعودي أبدى رغبته في ضم لابا كودجو، بالرفض مؤكدة أن لابا خط أحمر وهو ما أكده تصريح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس شركة نادي العين للاستثمار بأن اللاعب باق مع العين لسنوات أخرى.

وتعاقد العين مع لابا في يونيو 2019 قادماً من نهضة بركان المغربي لمدة 3 سنوات، وشارك في 73 مباراة بكل البطولات، وسجل 63 هدفاً، وفي ظهوره الاول بدوري المحترفين موسم 2019 - 2020، شارك في 18 مباراة وسجل 19 هدفاً.

وكان قريباً من لقب الهداف ولكن تم إلغاء الموسم قبل 7 جولات من نهايته بسبب «كورونا»، وفي موسم 2020 - 2021 شارك اللاعب في 23 مباراة واحرز 13 هدفاً وفي موسم 2021 - 2022، شارك في 22 مباراة وسجل 26 هدفاً ليتوج هدافاً للدوري.

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