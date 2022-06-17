9 نزالات عالمية في بطولة «تاج الملاكمة»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة عن اكتمال التحضيرات للمحطة الرابعة من بطولة العد التنازلي لتاج الشرق الأوسط للملاكمة، التي تقام يوم غدٍ بقاعة آل مكتوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من الملاكمين من الجنسين من 12 جنسية، وهي: الهند، الفلبين، أوزباكستان، باكستان، سوريا، كولومبيا، أوكرانيا، مصر، نيجيريا، أفغانستان، روسيا، لوكمسبورغ.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بفندق نوفتيل دبي أمس، وتم خلاله الكشف عن برنامج الحدث الذي تنظمه «DJMC» ويقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للملاكمة ويضم 9 نزالات رئيسية، من بينها مواجهة مغربية خالصة في وزن الريشة للهواة بين شهاب الدين غلام «21 سنة» وحمزة الرجيبي «22 سنة»، وهي التي تمهد الطريق لهما نحو الاحتراف في المستقبل.

مواجهات قوية

وستكون الليلة حافلة بالنزالات القوية والمرتقبة، ويتصدر المواجهات اللقاء الرئيسي بين الفلبيني جايسون فايسون والهندي نوتالي لالبياكيما على لقب الوزن الخفيف، وتحديات مرتقبة أبرزها بين الأوزبكي أليزمهان تورسونوف والهندي لادينجلانا في وزن الريشة 57 كلغ، والسوري محمد مليس مع الكولومبي فابيو ألفونسو في الوزن الثقيل فوق 91 كلغ.

والمصري فهد عاشور مع الأوكراني دانيلو هونشاروك في وزن الريشة وزن 59 كلغ، والنيجيري أكينولا أولافيمي مع الأفغاني إدريس ليان في وزن الريشة 63 كلغ، والهندي ساجن روهيلا مع الباكستاني مظفر خان في الوزن فوق المتوسط، إلى جانب عدد من النزالات الأخرى.

وأكد دوستان روزيرو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أن الهدف الأساسي من تنظيمها هو المساهمة في الترويج للعبة خاصة وأن المنطقة العربية أصبحت مليئة بالمواهب الأمر الذي يعد فرصة كبيرة من أجل اكتشاف المزيد من المواهب، واحتكاكهم مع العديد من نجوم العالم.

وأوضح أن البطولة ستقام 3 مرات سنوياً على أن يتم إقامة بطولة مجمعة تضم جميع المشاركين عند الوصول إلى النسخة العاشرة منها.

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