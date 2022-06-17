محمود خميس وعلاء زهير إلى إسبانيا للعلاج

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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غادر محمود خميس والتونسي علاء الدين زهير، ثنائي دفاع الوحدة، إلى إسبانيا، للعلاج والتأهيل.

ويخضع الظهير الأيسر محمود خميس لعملية جراحية، نتيجة إصابة بشرخ في الحوض، ويأمل النادي تعافي اللاعب من الإصابة قبل بدء فترة الإعداد، بينما يستكمل علاء زهير برنامج التأهيل، وكان تعرض لإصابة في غضروف الركبة في أبريل الماضي، حرمته من المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وتنطلق تحضيرات الوحدة 5 يوليو المقبل، ويغادر الفريق إلى معسكر خارجي في النمسا 19 من الشهر نفسه، يستمر حتى 14 أغسطس.

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