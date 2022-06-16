بن هزام يشيد بالعلاقات المتميزة بين اتحاد الكرة و«الآسيوي»

المصدر: دبي - البيان

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أكد محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، متانة العلاقات بين اتحاد الكرة، والاتحاد الآسيوي، والتعاون المستمر بين الجانبين في مختلف شؤون اللعبة في القارة، سواء الفنية أو التنظيمية أو الأمور الأخرى، مُشيداً بالعلاقات المتميزة مع الاتحاد القاري، التي تسهم في خدمة عملية تطوير كرة القدم الآسيوية، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يدعم برامج الاتحاد الآسيوي، ويسهم بشكل كبير في إنجاحها.

جاء ذلك خلال استقبال محمد بن هزام في مقر الاتحاد بدبي، وفد الاتحاد الآسيوي المكون من داتوك سيري الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ووحيد كرداني الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية في الاتحاد القاري.

وتم خلال اللقاء بحث واقع كرة القدم، وأهمية مواصلة العمل المشترك والتعاون المستمر بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الأعضاء، مما يساعد في تنمية رياضة كرة القدم وتطويرها وفق أحدث المعايير العالمية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية مواكبة الاتحادات الأعضاء لتطور اللعبة، منها تطوير العمل الإداري، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، حيث يُعد اتحاد الإمارات لكرة القدم من الاتحادات الرائدة في الاعتماد على هذه التكنولوجيا في جميع المعاملات مع الأندية، من خلال النظام الإلكتروني الذي أطلقه عام 2011، والذي أسهم في سرعة وتيسير إنهاء الإجراءات الخاصة بمنتسبي اللعبة، وأحدث نقلة نوعية ومميزة في نشاط كرة القدم الإماراتية.

حضر اللقاء عمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات، وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة.

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