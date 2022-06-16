5 محاور في ورشة الأطقم الطبية بالمنتخبات والأندية

المصدر: ( دبي - البيان الرياضي)

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ناقشت ورشة العمل التي نظمتها لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة «عن بعد» للأطقم الطبية في المنتخبات والأندية، 5 محاور تتعلق بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين قبل بداية الموسم، والمتطلبات الطبية من الفحوصات وفقاً لكل مرحلة سنية، وبروتوكول عمليات المباريات، والإجراءات الاحترازية للمباريات، فيما استعرض المحور الثالث تسجيل الأطقم الطبية العاملة في الأندية، والرابع أهمية تعزيز آلية التواصل بين الأطقم الطبية في المنتخبات والأندية، وتم استعراض النظام الإلكتروني الطبي، وكيفية تحديث آلية تسجيل إصابات اللاعبين في المحور الخامس. شارك بالورشة الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس اللجنة، والدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد إبراهيم، والمعالجة الطبيعية عائشة كاجور، عضوا اللجنة، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة، والأطقم الطبية في المنتخبات الوطنية وأندية الدولة.

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