فهد حديد: خورفكان بوابة عودتي لـ «الأبيض»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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أكد فهد حديد لاعب خورفكان جاهزيته للموسم الكروي المقبل مع النسور وليس لديه نية لفسخ عقده والذي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، مضيفاً: خورفكان بوابة عودتي إلى «الأبيض».

وأشار حديد إلى أن غيابه عن الملاعب خلال مباريات النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين بسبب أدائه لواجب الخدمة الوطنية لافتاً إلى أنه بات جاهزاً أكثر من أي وقت مضى للانخراط من جديد مع أبناء الخور ويقوم في الوقت الحالي بتجهيز نفسه مع معد بدني معرباً عن أمله في أن يكون الموسم المقبل «استثنائياً» له ولفريقه خورفكان وذلك تحت قيادة المدرب الخلوق عبد العزيز العنبري والذي يعتبر التعاقد معه «ضربة معلم» من قبل شركة خورفكان لكرة القدم بقيادة المونديالي خليل غانم. وقال إن العنبري سيطور كثيراً من أداء النسور وأن خبراته التدريبية ستكون أكبر دافع للفريق في الموسم الجديد.

حلم الأبيض

وأشار حديد في تصريح لـ «البيان» إلى أن خورفكان سيكون بوابته للعودة من جديد إلى صفوف الأبيض معرباً عن أمله في أن يرتدي شعار المنتخب وينضم لكتيبة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني للأبيض وسيعمل كل ما بوسعه من أجل تحقيق هذا الحلم في الفترة المقبلة والتي يخوضها المنتخب بشعار التأهل لنهائيات كأس آسيا خلال العام المقبل إلى جانب المشاركة في تصفيات مونديال كأس العالم والتأهل إليه.

وعرج فهد حديد بالحديث عن تجاربه السابقة مع الأندية التي لعب لها من قبل والتي كان آخرها فريق العين والذي اعتبره نادي بطولات ويعتبر من الأندية المحترفة بمعنى الكلمة وشرف لكل لاعب ارتداء قميص الزعيم

، وقال إن فريق الشارقة هو من ترعرع بين أركانه وعرف فيه أبجديات الكرة ولولا الشارقة لما ظهرت إمكاناتي والفريق يظل رقماً استثنائياً في مسيرتي، وفيما يتعلق بالوصل فقد تدفقت موهبتي في قلعة الإمبراطور وكانت من أفضل فتراتي في كرة القدم وفي النصر تطور أدائي تكتيكياً والفريقان لهما مكانة خاصة في قلبي وأعتقد أنني تعلمت كل ماهو جديد في كل ناد انتقلت إليه.

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