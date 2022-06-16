حارب سهيل: طموحي أن أصبح أفضل لاعب في آسيا.. وهذا موقفي من الاحتراف

المصدر: وكالات

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أكد حارب سهيل نجم شباب الأهلي ومنتخب الإمارات، أن القادم سيكون أفضل للمنتخب الوطني على الرغم من الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام أستراليا في لقاء الملحق الآسيوي.

وقال حارب في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن عدم تأهل منتخبنا الوطني إلى مونديال 2022 ليس نهاية المطاف، مشيراً إلى أن الجيل الحالي به مجموعة مميزة من اللاعبين، ستكون قادرة على تحقيق الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نجم منتخب الإمارات أن حصوله على جائزة «نجم المستقبل» خلال مباراة الإمارات وأستراليا بالملحق الآسيوي شرف كبير ودافع له من أجل تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن كل اللاعبين قدموا ما لديهم خلال المباراة ولم يقصروا في الأداء حيث كان المنتخب الإماراتي نداً قوياً لنظيره الأسترالي بل وتفوق عليه في بعض الفترات من اللقاء.

وروى حارب ما دار في غرفة الملابس عقب مباراة أستراليا، حيث قال أن الحزن سيطر على الجميع، إلّا أنهم اتفقوا على أن ما حدث من الممكن أن يكون خيراً لمنتخبنا الوطني ودرساً للفترة المقبلة حتى يعمل الجميع بشكل أفضل.

وعن شباب الأهلي، قال حارب: "الفريق سينافس الموسم المقبل على كل البطولات، وما حدث خلال الفترة الماضية كان لأسباب عدة منها الإصابات، إلا أن الفريق لا يزال أمامه الكثير الذي يمكن أن يقدمه في الموسم المقبل في ظل الإعداد الجيد والدعم الكبير من الإدارة في الوقت الحالي، وترتيب الأوضاع بشكل يعكس الحرص على المنافسة على كل البطولات".

وبخصوص العروض الخارجية، قال حارب: "تلقيت بعض العروض الأوروبية لكني مرتبط بعقد مع شباب الأهلي وأضع كل تركيزي معه حالياً".

وتابع: "طموحي كبير في أن أكون أفضل لاعب في آسيا وأن أحقق الألقاب والبطولات مع شباب الأهلي والمنتخب الوطني".

وتمنى حارب أن يجتمع معه في الفريق عبدالله رمضان لاعب الجزيرة ومنتخب الإمارات، مؤكداً أنه من أقرب اللاعبين إلى قلبه ودائماً ما يعملان على تقديم أفضل ما لديهما مع المنتخب بجانب زملائهما.

وتحدث اللاعب الشاب عن علاقته بوالده عبدالله سهيل لاعب منتخب الإمارات السابق ونادي الشارقة، مؤكداً أنه خير داعم وسند له، وأنه دائماً ما يقدم له النصح والإرشاد من أجل السير على الطريق الصحيح.

وأكد حارب أن الدوري الإماراتي يعد من أفضل الدوريات في آسيا ولديه كل مقومات النجاح، ولكن لابد من العمل بشكل أكبر مع تجربة الاحتراف، من خلال تفريغ اللاعبين حتى تتوافر فرص تحسين مستوى المنافسة، وليقدم جميع اللاعبين أفضل ما لديهم.

وعن متابعته للدوريات الأوروبية، أكد نجم شباب الأهلي ومنتخب الإمارات أنه من مشجعي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على المستوى العالمي، وفريق اتحاد جدة السعودي على النطاق العربي.

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