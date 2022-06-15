ثلاثي الصقور «المقيم» مطلب الأندية

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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دخلت عدد من أندية دوري المحترفين والهواة في مفاوضات جادة مع نادي الإمارات للفوز بتوقيع الثلاثي المقيم، المدافع النيجيري فيلمون اولاووين «21 سنة»، ولاعبي الوسط البرازيلي اليسون داموتا «22 سنة»، والصربي بافلي اوبرادوفيك «20 سنة».

وأكد عبد الله العاجل مشرف الفريق، أن ناديه يدرس العروض المقدمة من الأندية حالياً، ولم يتخذ قراراً نهائياً، كاشفاً أن أحد فرق الهواة طلب الثلاثي في صفقة واحدة، مع وجود طلبات من أندية دوري المحترفين لكسب لاعب أو لاعبين، مبيناً أن موقف ناديه واضح من عدم الممانعة في إطلاق سراح أي لاعب، وأضاف: لا نريد الاستعجال في اتخاذ القرار، والمؤكد أن النادي لم يرد على الأندية بالموافقة أو الرفض لأن الإدارة في مرحلة التشاور واتخاذ القرار المناسب وأتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع في الوقت القريب.

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