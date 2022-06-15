إسماعيل مطر ثالث لاعبي العالم وفاءً لأنديتهم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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مع نهاية الموسم الأخير من دوري أدنوك للمحترفين، أصبح إسماعيل مطر نجم وقائد الوحدة ثالث لاعبي العالم وفاءً لأنديتهم بعدما أكمل 22 عاماً داخل جدران قلعة «أصحاب السعادة».

ووفقاً لآخر تحديث لقائمة أكثر اللاعبين وفاءً لأنديتهم بحسب موقع «ترانسفير ماركت» الشهير جاء «سمعة» في المركز الثالث في القائمة، إذ أكمل صاحب الـ 39 عاماً 22 عاماً مع النادي، منها 20 عاماً و6 أشهر مع الفريق الأول منذ مشاركته رسمياً في أول مباراة مع العنابي في عام 2002، إذ رغم تصعيده مع الفريق الأول في موسم 99-2000 تحت قيادة المدرب الهولندي رود كرول، إلا أن الموقع يبدأ في حساب عدد السنوات منذ المشاركة الرسمية الأولى للاعب.

ويتصدر القائمة لي كاسكيارو لاعب لينكولن ريد من جبل طارق، بـ 23 عاماً و11 شهراً و15 يوماً مع ناديه، ويأتي في المركز الثاني الياباني كوجي هوما صاحب الـ 45 عاماً، والذي يلعب لنادي هولي هوك الياباني وأكمل معه 22 عاماً و11 شهراً و15 يوماً، فيما جاء إسماعيل مطر ثالثاً بـ 20 عاماً و6 أشهر و15 يوماً، ورابعاً الإنجليزي دين لوينغتون لاعب نادي ميلتون دونز في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، وفي المركز الخامس الإندونيسي إسميد سفيان لاعب برسيجا جاكارتا.

تجديد

وأصبحت سنوات مطر في قائمة الأوفى مرشحة للزيادة بعد تجديد عقده مع الوحدة واستمراره مع الفريق في الموسم المقبل، وليكتب المزيد من الأرقام القياسية، خصوصاً وأنه أول لاعب يسجل في 21 موسماً متتالياً في الدوري الإماراتي منذ هدفه الأول الذي أحرزه في موسم 2001-2002 وصولاً إلى الموسم الأخير.

وكان مطر قد اقتحم القائمة قبل عامين عندما دخل ضمن أكثر 10 لاعبين وفاءً لأنديتهم، وواصل مشواره مع العنابي محققاً مسيرة رائعة كواحد من أساطير النادي والكرة الإماراتية.

كما بات «سمعة» على موعد مع المئوية التي اقترب منها بشدة، إذ يحتاج إلى هدفين فقط ليدخل نادي المائة للاعبين الذين أحرزوا مائة هدف في الدوري الإماراتي، بعدما شهد الموسم الأخير تسجيله 4 أهداف ليصل إلى 98 هدفاً في الدوري، حيث يعد ثاني الهدافين التاريخيين لـ «أصحاب السعادة» بعد سيباستيان تيغالي الذي عاد لصفوف الفريق.

وحصل اللاعب الدولي على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة التي استضافتها الإمارات عام 2003، وحقق العديد من الإنجازات مع ناديه والمنتخب الوطني أبرزها الفوز بكأس الخليج عامي 2007 و2013، إضافة إلى حصوله على العديد من الألقاب من بينها أفضل لاعب عربي صاعد لموسم 2003 ـ 2004، وأفضل لاعب في بطولة كأس الخليج 2007، وهداف بطولة كأس الخليج 2007 برصيد 5 أهداف، وثاني أفضل لاعب آسيوي لعام 2008، وثالث أفضل مهاجم في آسيا 2009.

وتتضمن القائمة حارس مرمى الجزيرة الدولي علي خصيف الذي جاء في المركز الـ 38 بعدد سنوات مع «فخر أبوظبي» وصل إلى 16 عاماً و11 شهراً و15 يوماً.

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