الحمرية يعسكر في مصر أول أغسطس

المصدر: الحمرية – محمد فضل

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أكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية بداية تجمع الفريق الأول لكرة القدم منتصف يوليو المقبل بقيادة المدرب الإنجليزي من أصل تونسي طارق الحضيري، وسيغادر الحمرية لمعسكر جمهورية مصر العربية في الأول من أغسطس المقبل وتستمر فترة المعسكر لنحو 3 أسابيع تتخللها أكثر من 4 مباريات تجريبية مع فرق مصرية وأخرى عربية تقيم معسكراتها في مصر، وفيما يتعلق بتعاقدات اللاعبين المواطنين والمقيمين أكد الشامسي أن مجلس الإدارة وبالتعاون مع الجهازين الفني والإداري يعكف على دراسة الخيارات، وبالتأكيد سيتم اختيار اللاعب المناسب وفقاً لحاجة الجهاز الفني.

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