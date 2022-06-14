«عموري» في قلب الوصل بالرقم 11

المصدر: دبي- علي شدهان

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نشر الوصل عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «فيديو»، مدته 28 ثانية لنجم فريقه الأول لكرة القدم، الدولي عمر عبدالرحمن «عموري» بعنوان «أهلاً بك في قلب الوصل»، مرتد‎ياً قميص الإمبراطور الأصفر بالرقم 11. واحتوى «الفيديو» على حركات بارعة مع الكرة يؤديها«عموري» في ظل صوت المعلق الإماراتي الشهير فارس عوض، معلقاً على مباراة سابقة شارك فيها «عموري»

ويدشن «الفيديو» محطة جديدة من مسيرة «عموري» القادم إلى قلعة الوصل بزعبيل من شباب الأهلي، وهي الخامسة له بعد محطاته مع العين والهلال السعودي والجزيرة وشباب الأهلي.

ورغم أن الإعلان الرسمي عن انضمام «عموري» إلى الوصل، قد تم منذ أيام عدة، إلا أن الصفقة ما زالت تحظى باهتمام متزايد من مختلف أوساط كرة القدم في الإمارات.

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