ناديا الشارقة والبطائح يثمنان مكرمة حاكم الشارقة

المصدر: دبي - البيان

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ثمن علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي المكرمة السخية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي خص بها سموه أندية الإمارة تقديراً لعطاء الأندية وتحفيزاً للاعبيها لمواصلة تحقيق الألقاب والبطولات محلًياً، ومواصلة التنافس وتشريف الإمارات في المحافل الدولية، واعداً بمزيد من العمل وبذل الجهود لإحراز المزيد من الإنجازات والبطولات في الموسم المقبل على مستوى جميع الألعاب.

كما وجه المدفع شكره وتقديره لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ولي العهد، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الاسرة، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، لمتابعتهم وتشجيعهم ودعمهم المعنوي ومتابعتهم المتواصلة للرياضة في الإمارة ونادي الشارقة على وجه الخصوص.

وواصل رئيس مجلس الإدارة شكره لمجلس الشارقة الرياضي على المتابعة الشاملة للأندية في الإمارة من جميع الجوانب الإدارية والفنية، كما أثنى سعادته على العمل الكبير الذي قامت به إدارات وشركات نادي الشارقة الرياضي الذي توّج بالعديد من الإنجازات الرياضية والإدارية على مختلف الأصعدة، حيث توجت فرق اليد والسلة بالعديد من الألقاب على مختلف المستويات من الفريق الأول وحتى الفرق السنية في حين حققت الألعاب الفردية العديد من الميداليات الملونة والكؤوس على المستويين المحلي والإقليمي، وكانت مشاركة لاعبي نادي الشارقة واضحة ومؤثرة ضمن المنتخبات التي مثلت الدولة في العديد من الفعاليات الدولية.

نهائي

وأشاد علي المدفع بالموسم الجيد الذي قدمته فرق شركة كرة القدم بداية من الفريق الأول الذي حل في المركز الثاني ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، ووصوله لنهائي كأس رئيس الدولة، كما حقق فريق تحت 21 سنة وصافة الدوري، فيما حققت فرق 19ـ 17ـ 14 سنة مراكز متقدمة في الدوريات التي شاركت بها.

ولفت المدفع إلى أن الإدارات المختلفة بالنادي ساهمت بشكل كبير في بروز الفرق وتحقيق الإنجازات وليس فقط الإدارات الرياضية وأكد بأن نادي الشارقة الرياضي يعمل وفق منظومة متكاملة وفرق عمل متعاونه ومتناغمة تهدف الى تواجد الشارقة دائما على منصات التتويج، مقدراً الجهود التي بذلوها طوال الموسم المنتهي ومتمنياً استمرار هذا العمل الكبير وتطوره في الموسم القادم والذي يسعى مجلس الإدارة ان يكون اكثر تميزاً ونجاحاً عن الموسم السابق.

شكر

على جانب أخر، قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي البطائح الثقافي الرياضي وجميع العاملين جزيل الشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة على المكرمة الغالية بمكافأة أندية إمارة الشارقة عن موسمي 2020-2021 / 2021-2022 باعتماد مالي وقدرة 27 مليون درهم.

وأكد حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي، أن هذه المكرمة هي جزء من عطايا سموه ومكارمه التي لا تنقطع وهي تعبيراً عن تقدير سموه للإنجازات و للمبدعين من أبناء الوطن والإمارة وتكريماً لتفانيهم وجهودهم في أداء واجبهم في خدمة الرياضة ومسيرتها التي نفخر بها جميعاً ولولا دعم سموه لما وصلنا إلى هذه الإنجازات في فترة وجيزة، ونحن نعاهد سموه على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز والانجازات

من جانبه، أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس شركة نادي البطائح لكرة القدم عضو مجلس إدارة النادي، أن المكرمة هي بمثابة فخر واعتزاز للأندية ولكل الرياضيين بالإمارة من أصحاب الإنجازات وتأكيدًا على أهمية الرياضة ودورها في المجتمع وقطاع الشباب خاصة وغرس قيم الهوية الوطنية وحب الشعار مما يسهم في تطوير مهاراتهم ومواهبهم ويهيئهم لمستقبل أفضل من كافة النواحي في ظل هذا الاهتمام والدعم اللامحدود من قبل قائدنا صاحب السمو حاكم الشارقة.

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