«الزعيم».. عين على الاستقرار الفني ودعم الصفوف

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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بعد تتويجه بلقبي الدوري وكأس رابطة المحترفين بالموسم المنصرم لم ينتظر العين كثيراً قبل البدء في ترتيب أوراقه للموسم المقبل، والذي يواجه خلاله تحديات قوية أبرزها الدفاع عن اللقب، والمنافسة على دوري أبطال آسيا، ووضعت إدارة النادي ملف المحافظة على الاستقرار الفني على رأس الأهداف التي عملت على إنجازها بالتمديد للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، لمدة موسمين وفقاً لما أكدته مصادر وثيقة الصلة، كما وبات في حكم المؤكد تمديد التعاقد مع أكثر من لاعب مقيم وفي مقدمتهم البرازيليون الثلاثة إريك دي مينيزيس، ورفائيل انتونيو، وجوناتاس سانتوس.

تدعيم قوة الفريق

برغم التألق اللافت للاعبي «الزعيم» في الموسم المنصرم على المستوى الجماعي والفردي، غير أن التحديات القوية التي ستواجه الفريق في الموسم المقبل، تفرض عليه تدعيم قوته بعناصر مميزة، خصوصاً في وسط الملعب بمركزي صانع الألعاب والارتكاز، وهو ما أكده محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس شركة العين للاستثمار، والذي أوضح أن العين يمتلك لاعبين متميزين على مستوى الأجانب والمقيمين غير أنه سيعمل على تدعيم صفوفه وفق رؤية الجهاز الفني، فيما أكدت مصادر وثيقة الصلة إن الإدارة العيناوية اقتربت كثيراً من التعاقد مع اللاعب البرازيلي بدرينهو، الذي يجيد اللعب كصانع ألعاب ومهاجم، وكذلك اللاعب البنيني انخيل شيبوزو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي تحت 19 سنة، لضمه للفريق في فئة المقيمين، ويعتبر أحد أبرز المواهب في الملاعب الإيطالية، كما تبحث الإدارة عن لاعب ارتكاز لتقوية خط الوسط على مستوى الأساسيين والبدلاء.

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يغلب على تشكيلة العين بالموسم الجديد عنصر الشباب المدعم ببعض لاعبي الخبرة إذ تضم (18) لاعباً تتراوح أعمارهم بين 28 و19 عاماً، وهم دانيلو أربوليدا (27 عاماً)، وسعيد جمعة (24 عاماً)، وسالم عبدالله (23 عاماً) واريك جورجينس، ورفائيل انتونيو، وكوامي كويدو (22 عاماً) ومحمد شاكر (25 عاماً) وفي الوسط علي البلوشي (21 عاماً)، ومحمد خلفان، وخالد البلوشي (23 عاماً)، يحيى نادر (24 عاماً)، وسلطان الشامسي (25 عاماً)، وسفيان رحيمي (26 عاماً)، وريان يسلم (27 عاماً)، وأحمد برمان، وسعيد أحمد (28 عاماً)، وفي الهجوم جوناتاس سانتوس (20 عاماً)، ومحمد عوض الله (19 عاماً)، ويدعم هؤلاء الشباب بالخبرة لاعبون متميزون بقيادة المهاجم التوغولى الهداف لابا كودجو (30 عاماً) وبندر الأحبابي وكايو كانيدو (31 عاماً) والحارس الدولي خالد عيسى (32 عاماً) ومحمد أحمد (33 عاماً).

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