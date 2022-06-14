مرشد المرر: الظفرة يسعى لترتيب الأوراق وتحسين الصورة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد مرشد خلفان المرر رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الظفرة، أن الشركة أمامها تحديات كثيرة من أجل إعادة ترتيب الأوراق وتحسين صورة الفريق الفنية والإدارية في المرحلة المقبلة، وتفادي ما حدث الموسم المنصرم الذي نجح فيه الفريق في البقاء في دوري المحترفين في الجولة الأخيرة، مشيراً إلى أن شركة كرة القدم تدرس بعناية كل الملفات المتعلقة بالفريق الأول سواء فيما يخص المدير الفني واللاعبين للتجهيز للموسم المقبل بأفضل صورة.

وقال لـ «البيان الرياضي»: أتقدم بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ولمجلس إدارة النادي برئاسة عبدالله بطي القبيسي على الثقة وتكليفي برئاسة شركة الكرة، وإلى رئيس الشركة السابق أحمد عمران القبيسي الذي قدم عملاً كبيراً ونجح في مهمة بقاء الفريق في دوري المحترفين رغم الموسم الصعب الذي واجهه الفريق، وأتمنى التوفيق مع فريق العمل في الشركة من أجل تحقيق تطلعات إدارة النادي وجماهيره.

وأضاف: أمامنا ملفات عدة في الفترة المقبلة، ونحن جئنا لإكمال عمل المجلس السابق وليس البدء من جديد، خصوصاً وأن هناك تنسيقاً مع مجلس إدارة النادي.

وأشار مرشد المرر، إلى أن مجلس الإدارة ناقش في اجتماعه التحديات المنتظرة أمام قطاع الكرة وتطلعاتنا في الموسم الجديد، الذي نسعى من خلاله إلى تغيير الصورة عن الموسم الماضي، إضافة إلى ملفات المدير الفني للفريق الأول واللاعبين سواء المواطنين والأجانب، ونسعى لاستقطاب عناصر جيدة بما يخدم الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح، أن الشركة تعتمد مبدأ الاستقرار والعمل المؤسسي ومنح الفنيين صلاحياتهم، ودراسة كل الملفات بعناية للتجهيز للموسم المقبل، كاشفاً أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها ستقوم بتحديد احتياجات الفريق بالنسبة للمدرب واللاعبين المواطنين والأجانب، لاسيما وأنها تضم مجموعة من الخبرات الفنية والإدارية، إضافة إلى تكليف حسن الحمادي بالإشراف على الفريق الأول لكرة القدم.

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