84 مدرباً آخر 5 مواسم في دوري المحترفين

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تدخل أندية دوري أدنوك للمحترفين الموسم الكروي الجديد بتغيير ما لا يقلّ عن 50 % من أجهزتها الفنية، حيث أكدت 5 أندية حتى الآن تعاقدها مع مدربين جدد وهي الوحدة (البرتغالي كارلوس كارفالهال) النصر (الألماني ثورستن فينك)، خورفكان (الإماراتي عبد العزيز العنبري)، اتحاد كلباء (الإيراني فرهاد مجيدي) وشباب الأهلي (البرتغالي ليوناردو جارديم) في انتظار أن تتسع هذه القائمة مع استقرار أندية الوصل والظفرة والجزيرة على أسماء مدربيها الجدد.

وبلغ عدد المدربين في الـ5 مواسم الأخيرة من 2017 ـ 2018 إلى 2021 ـ 2022 بدوري أدنوك للمحترفين 84 مدرّباً في 17 نادياً وهي عجمان، الشارقة، الظفرة، الوصل، بني ياس، كلباء، الجزيرة، النصر، الوحدة، خورفكان، العين، شباب الأهلي، العروبة، الإمارات، الفجيرة، حتا ودبا الفجيرة.

وبرز نادي عجمان كونه النادي الأكثر استقراراً من الناحية الفنية بتعاقده مع مدربين اثنين فقط هما المصري أيمن الرمادي والصربي غوران توفيدزيتش على مدار 5 مواسم ولمدة 126 مباراة في مسابقة الدوري أي بمعدل مدرب واحد لكل 63 مباراة، بينما تصدر نادي الإمارات قائمة الأندية الأكثر تغييراً للمدربين بتعاقده مع 6 مدربين خلال موسمين فقط (48 مباراة) قضاها في دوري المحترفين (2017 ـ 2018) و(2021 ـ 2022) بواقع 3 مدربين في كل موسم ما يعادل مدرباً واحداً لكل 8 مباريات في الدوري، كما يأتي ناديا الوحدة والنصر في صدارة الأندية الأكثر تغييراً للمدربين في المواسم الـ5 الأخيرة بـواقع 8 لكل منهما وبمعدل مدرب واحد لكل 16 مباراة، حيث تعاقب على تدريب العنابي منذ موسم 2017 ـ 2018 كل من الروماني لورينت ريجيكامب والهولندي هين تين كانت ومواطنه موريس شتاين ثم الإسباني مانويل خمينيز والهولندي مارك فوت والصربي روك رازوفيتش قبل أن يعود هين تين كات مرة أخرى حتى خلفه الفرنسي غريغوري دوفرنيس حتى نهاية الموسم الحالي، فيما درب النصر كل من الإيطالي تشيزاري بارنديلي والصربي ايفان يوفانوفيتش والبرازيلي كايو زاناردي (مرتين) والإسباني بينات سان خوسيه والكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش والأرجنتيني رامون دياز والمدرب سالم ربيع.

7

وجاء العين والظفرة في المركز الثاني بـ7 مدربين لكل منهما في 5 مواسم، وتضم قائمة مدربي الزعيم الكرواتي زالتكو داليتش ومواطنه زوران ماميتش والإسباني خوان كارلوس غاريدو والكرواتي ايفان ليكو الذي خلفه العراقي غازي فهد ثم البرتغالي بيدرو ايمانويل وأخيراً الأوكراني سيرجي ريبروف فيما قاد الظفرة كل من السوري محمد قويض والمقدوني جوجيكا في موسم 2017 ـ 2018 ثم الصربي فوك رازوفيتش لموسمين متتاليين قبل أن يخلفه مواطنه ألكسندر فيسيلينوفيتش في بداية موسم 2020 ـ 2021 إلى أن تم الاستغناء عن خدماته وتعويضه بالمدرب محمد قويض وخلال الموسم المنتهي تعاقد الظفرة مع المدربين البرازيلي روجيرو ميكالي والمغربي بدر الإدريسي.

4

وفقد شباب الأهلي استقرار الجهاز الفني منذ رحيل المدرب الروماني أولاريو كوزمين الذي قاده لأكثر من 4 سنوات قبل أن تتم إقالته في موسم 2017 ـ 2018 وتعويضه بالمدرب المواطن مهدي علي وفي موسم 2018 ـ 2019 تعاقد الفريق مع التشيلي خوسيه سييرا الذي أقيل بعد فترة قصيرة وخلفه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لكنه أقيل من منصبه في مارس الماضي وخلفه الإسباني جيرارد ساراغوسا الذي أقيل بدوره في منتصف موسم 2020 ـ 2021 وتم تعيين المدرب مهدي علي حتى نهاية الموسم الحالي.

6

من جهته يعد الوصل ضمن الأندية التي تفتقد للاستقرار الفني، حيث ضم الإمبراطور 6 مدربين في 5 مواسم هم:

الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ومواطنه غوستافو كونتيروس والمدرب المواطن حسن العبدولي والروماني لورينت ريجيكامب والمدرب المواطن سالم ربيع والمدرب الحالي أودير هيلمان.

وقام الجزيرة بتغيير جهازه الفني 5 مرات في المواسم الخمسة الأخيرة مع اعتماده كلياً على المدرسة الهولندية بداية من هينك تين كات ثم مارسيل كايزر ودامين هيرتوغ ويورغن ستربل قبل أن يعود كايرز في موسم 2019 ـ 2020 ويستمر حتى الآن.

وكسر العروبة قاعدة التغييرات العديدة للمدربين التي تشتهر بها الأندية التي تصارع على الهبوط بتمسكه بمدربه التونسي فتحي العبيدي على مدار موسم كامل (26 مباراة)، وهذا الأمر لم نشهده في أي فريق خلال المواسم الخمسة الأخيرة بالنسبة لهذه الأندية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز