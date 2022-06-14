بورصة المدربين ترفع درجة حرارة " الميركاتو الصيفي"

المصدر: وام

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تواصل أندية الدوري الإماراتي سباقها مع الزمن من أجل الاستعداد للموسم الكروي المقبل الذي من المتوقع أن ينطلق في شهر أغسطس المقبل

فقد بدأت عدد من الأندية ترتيب أوراقها مبكرا، سواء من خلال التعاقد مع مدربين جدد أو التجديد لمدربيهم الموجودين معهم بالفعل جنبا إلى جنب مع صفقات اللاعبين وكل هذه المعطيات تعطي مؤشرا بأن الكرة الإماراتية ستكون أمام موسم قوي حافل بالمنافسة من عدة فرق تسعى جميعا لتقديم أوراق اعتمادها للفوز باللقب.

و حتى الآن برزت 4 أندية في تعاقداتها مع مدربين جدد و هي النصر والوحدة واتحاد كلباء وشباب الأهلي، بينما لم تتضح الصورة بالنسبة لمدربي الوافدين الجديد إلى دوري المحترفين" البطائح ودبا"، فيما كانت أبرز الصفقات من اللاعبين تعاقد الوصل مع عمر عبد الرحمن " عموري" وعودة سيبستيان تيجالي إلى فريقه السابق " الوحدة" قادما من النصر.

و بالنسبة لحركة نشاط بورصة المدربين كانت البداية حينما أعلن نادي عجمان عن تجديد عقد مدربه الصربي جوران في الثالث من شهر مايو الماضي لمدة موسمين بعد النتائج التي حققها مع الفريق الذي أنهى موسمه في دوري أدنوك في المركز السابع برصيد 35 نقطة.

عقب ذلك أعلن النصر في 19 مايو الماضي التعاقد مع المدرب الألماني ثورستن فينك، ليخلف المدرب الوطني سالم ربيع الذي تولى المهمة بدلا من الأرجنتيني رامون دياز في شهر فبراير الماضي عقب انهاء عقده بالتراضي.

كما أعلن نادي الوحدة في الأول من يونيو الجاري عن التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال خلفا للمدرب الفرنسي جريجوري، وتلاه اعلان اتحاد كلباء التعاقد مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، خلفا للمدرب الأوروجوياني خورخي داسيلفا الذي انتهى مشواره مع الفريق عقب 3 مواسم قاده خلالها.

و استطاع شباب الأهلي أن يحصل على خدمات المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الذي قاد الهلال السعودي الموسم الماضي إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه.

و بالنسبة لكل من العين بطل النسخة الماضية من دوري أدنوك، والشارقة وصيف المسابقة، فمن المؤكد استمرار مدربيهما للموسم المقبل، بينما لم يتضح موقف بقية الفرق الأخرى الجزيرة والظفرة، وبني ياس، وخورفكان والوصل.

و على صعيد اللاعبين كانت صفقة انتقال عمر عبد الرحمن من شباب الأهلي إلى الوصل هي الأبرز والذي أعلن أيضا التجديد للاعبه البرازيلي جيفرسون دوجلاس، والتعاقد مع ناصر سالم، والحارس عبد الله سالم قادمين من نادي الفجيرة.

وأعلن الوحدة أيضا استعادة مهاجمه سيبستيان تيجالي قادما من النصر في صفقة انتقال حر، و أعلن النصر تجديد عقود أبرز لاعبيه طارق أحمد ومحمد فوزي، وكذلك شباب الأهلي الذي جدد عقود العديد من لاعبيه أبرزهم الحارس ماجد ناصر و المدافعون يوسف جابر وعبد العزيز هيكل ومحمد مرزوق وسالمين خميس، بينما جدد الشارقة تعاقدات عدد من لاعبيه و هم الحسن صالح وسالم سلطان ومحمد عبد الباسط، وعبد الله الحمادي وعلى الضنحاني، ودرويش محمد، و كان الأبرز أيضا تجديد اتحاد كلباء عقد لاعبه حبيب الفردان لثلاثة مواسم.



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