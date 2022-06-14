تيغالي و«العنابي».. «رايح جاي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن نادي الوحدة، عودة هدافه التاريخي المهاجم سيباستيان تيغالي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة موسم واحد، لم تستغرق مفاوضات عودة اللاعب إلى النادي سوى 24 ساعة، ووقّع على العقد أمس.

وجاءت عودة تيغالي «37 عاماً» لـ «العنابي»، عقب موسمين قضاهما في صفوف النصر، لم ينجح خلالهما مع «العميد»، مثلما حدث مع الوحدة، عند رحيله قبل موسمين.

مسيرة رائعة

ويملك تيغالي مسيرة رائعة مع الوحدة، ويعد أحد أساطير النادي على مر تاريخه، إذ يعتبر الهداف التاريخي للنادي، برصيد 204 أهداف في مختلف المسابقات، كما أنه ثالث الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي، برصيد 173 هدفاً، بعد متصدر القائمة علي مبخوت، ونجم الوصل السابق فهد خميس، ويفصله عن الأخير هدفان لمعادلة رقمه بـ 175 هدفاً.

وسطر تيغالي تاريخاً مع الوحدة، على مدار 7 سنوات قضاها بين صفوفه، قبل الرحيل إلى النصر في عام 2020، وحقق العديد من الأرقام القياسية، إذ نجح في أن يكون الهداف التاريخي للنادي، بعد مرور 6 سنوات فقط على انضمامه للفريق منذ موسم 2014-٢٠١٣، وأحرز مع الوحدة قبل انتقاله للنصر، 152 هدفاً في 157 مباراة في دوري المحترفين، و32 هدفاً في 44 مباراة في كأس الرابطة، و10 أهداف في 13 مباراة خاضها اللاعب في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهدف وحيد في مباراتين بكأس السوبر، و9 أهداف في 22 مباراة مع العنابي في دوري أبطال آسيا.

هداف الدوري

وتوج تيغالي هدافاً لدوري المحترفين مرتين، موسمي 2016-٢٠١٥ و2019-٢٠١٨.

ومع النصر، شارك تيغالي في 44 مباراة في الدوري، أحرز خلالها 21 هدفاً، في معدل تهديفي أقل كثيراً مما كان عليه في الوحدة، إذ سجل في موسمه الأول مع النصر 11 هدفاً في الدوري، وفي الموسم المنصرم، سجل 10 أهداف في 19 مباراة.

وحقق تيغالي مع الوحدة 5 بطولات، كأس صاحب السمو رئيس الدولة في عام 2017، وبطولتين بكأس رابطة المحترفين، وبطولتين لكأس السوبر، وتعد بطولة الدوري، رغم أرقام اللاعب الكبيرة، الوحيدة التي لم يحصل عليها، ويسعى لختام مسيرته الكروية بالتتويج بها مع «العنابي».

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