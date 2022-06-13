الوصل «يلعب على المكشوف» في سوق الانتقالات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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دخلت جميع أندية دوري أدنوك للمحترفين في سباق ضد الزمن لحسم تعاقداتها وتجديد عقود لاعبيها القريبة من الانتهاء قبل انطلاق استعداداتها للموسم الجديد بداية الشهر المقبل، لكن أغلب هذه الأندية تفضّل التكتم على صفقاتها بالرغم من استكمال كل الإجراءات الرسمية وعدم التلميح لأي اتجاه تميل بوصلتها على مستوى التعاقدات المحلية والخارجية، في المقابل اختار الوصل سياسة «اللعب على المكشوف» والإعلان عن جميع تحركاته خطوة بخطوة، ليخطف «الإمبراطور» الأنظار إليه كأحد أكثر الأندية نشاطاً في الميركاتو الصيفي حتى الآن.

صفقات نوعية

وبرز الوصل بصفقاته النوعية التي شملت عمر عبد الرحمن أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإماراتية والمدافع المغربي سفيان بوفتيني القادم من الأهلي القطري وصاحب الخبرة مع المنتخب المغربي الذي توج معه بلقب بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2021، كما ضمت صفقات الوصل الشقيقين ناصر( لاعب وسط) وعبدالله سالم ناصر (حارس مرمى) من نادي الفجيرة في صفقة انتقال حر، إضافة إلى تجديد التعاقد مع اللاعب المقيم والبرازيلي جيفرسون دوغلاس لموسمين.

وتسعى إدارة الوصل لحسم ملف بقية التعاقدات المحلية وكذلك ضمّ 3 لاعبين أجانب في الفترة المقبلة بعد إعلانها التخلي عن الأوروغوياني ميشيل أرواخو، والثلاثي البرازيلي رامويرو بينيتي، وأدريلسون سيلفا، وناتان فيلبي، واللاعب المقيم النيجيري موفتاو أولابي.

ودخل الوحدة إلى سوق الانتقالات بحسم 4 صفقات قوية حتى الآن تشمل المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال، الذي سبق أن تولى تدريب عدد من الأندية الأوروبية، ومنها سبورتنغ لشبونة، بشيكتاش، شيفيلد وينزداي، وأخيراً سبورتنغ براجا البرتغالي، كما كان مرشحاً لتدريب بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، وإلى جانب كارفالهال أعاد العنابي مهاجم منتخبنا الوطني سيباستيان تيغالي إلى صفوفه بعد موسمين قضاهما مع النصر، وتجديد إعارة محمود خميس من النصر إلى جانب ضم زايد الحمادي حارس مرمى خورفكان المعار من الظفرة في صفقة انتقال حر.

خطة إعداد

من جهته، التزم النصر الصمت حيال الصفقات التي أبرمها حتى الآن على صعيد اللاعبين المحليين والأجانب وكذلك المغادرين بنهاية الموسم، ولم يكشف العميد إلا عن اسم مدربه الجديد الألماني ثورستن فينك وتجديد عقدي محمد فوزي وطارق أحمد، والأمر نفسه ينطبق على شباب الأهلي الذي لم يكشف بعد عن مصير لاعبيه الأجانب لكنه في المقابل حسم أبرز ملفاته العالقة ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد بتعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم صاحب التجربة الواسعة في عالم التدريب أوروبياً وآسيوياً، حيث قاد أولمبياكوس اليوناني للتتويج بلقب الدوري والكأس عام 2013 وموناكو الفرنسي بطلاً للدوري 2017 والهلال السعودي للقب دوري أبطال آسيا 2021 وكأس السوبر السعودي 2021، وهو ما يعطي انطباعاً أن شباب الأهلي سيواصل النزول بثقله في سوق الانتقالات للظفر بلاعبين مميزين قادرين على إعادته إلى منصات التتويج بعدما اختار سياسة الاستقرار بتجديد عقود 6 لاعبين من الركائز الأساسية في صفوفه، هم حارس المرمى ماجد ناصر ومحمد مرزوق ويوسف جابر وسالمين خميس وعبد العزيز هيكل والأوزبكي عزيز جانييف.

وعلى منوال شباب الأهلي، اختار الشارقة بدوره سياسة الاستقرار بتجديد عقود 6 لاعبين هم: عبد الله الحمادي ( 2024 )، علي الظنحاني (2024)، درويش محمد( 2025)، الحسن صالح ( 2024 )، سالم سلطان (2025)، محمد عبد الباسط (2025).

تجديد وتعاقد

وجدد عجمان عقد مدربه المدرب الصربي غوران تيفجوديتش الذي قاد الفريق لتحقيق المركز السابع بـ35 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصل صاحب المركز السادس ومتقدماً بنقطتين عن النصر الذي حل ثامناً، كما جدد البرتقالي عقد مهاجمه المغربي وليد آزارو لموسمين إضافيين.

من جهته، حسم اتحاد كلباء ملف الجهاز الفني بتعاقده مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي لمدة موسم واحد وتجديد عقد نجمه حبيب الفردان لمدة 3 مواسم. أما دبا الفجيرة الصاعد إلى دوري المحترفين، فقد حسم صفقتين بضم حسين عبد الله لاعب العين والنصر سابقاً والقادم من حتا واللاعب المقيم الغاني بشيرو الحسن قادماً من حتا إضافة إلى تجديد عقد لاعبه المقيم البرازيلي روجير مندوسا والمهاجم جاسم النقبي.

كذلك نجح خورفكان في التعاقد مع المدرب المواطن عبد العزيز العنبري وتجديد عقد لاعبه البرازيلي المتميز دودو، فيما أتم البطائح صفقة انتقال أحمد موسى جناح العروبة في صفقة انتقال حر، وكشفت أخبار متداولة عن نيته ضم ثنائي الشارقة ماجد سرور وسيف راشد.

وبالرغم من الغموض المستمر حول العديد من الصفقات المحلية واللاعبين الأجانب فإن التوقعات تشير إلى عقد عدد قياسي من الصفقات خصوصاً بعد الترفيع من عدد اللاعبين الأجانب إلى 5 بكل فريق.

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