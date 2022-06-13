«نينجا» بطل الجولة العالمية للرياضات الإلكترونية بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الجولة العالمية للرياضات الالكترونية بدبي، نجاحاً كبيراً وإقبالًا جماهيرياً واسعاً لمتابعة البطولة التي أقيمت ضمن المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة الذي نظمته مجموعة «إي إم جي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي، تأكيداً لمكانة دبي الرائدة كمركز عالمي لصناعات تكنولوجيا المستقبل، ووجهة رائدة لتطوير الرياضات الافتراضية والمحتوى الرقمي على مستوى المنطقة والعالم.

فوز

وفاز فريق (نينجا إن بيجاماس) بلقب بطولة الجولة بعد تغلبه على فريق (ماوز) في المباراة النهائية بجولتين مقابل جولة واحدة، وتأهل الفريقان إلى النهائي بعد فوزهما على الفرق المشاركة في البطولة والتي تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمت كل مجموعة 4 فرق هي الأفضل في الرياضات الالكترونية المحترفة من جميع أنحاء العالم والتي ضمت فرق (نصر، كومبلكسيتي، أو جي، موفي ستار رايدرز، تايلو، وتيم فالكونز)، وتسلم الفريق الفائز كأس البطولة وحصل على الجائزة الكبرى التي بلغ مجموعها 250 ألف دولار.

وتضمن مهرجان الألعاب الالكترونية الأضخم من نوعه في المنطقة تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الالكترونية من بينها دوري الأساطير، وكول أوف ديوتي، وفيفا لكرة القدم، وتيكن 7، وفورتنايت، وفالورانت، بالإضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي (في آر) المتنوعة.

كما تضمن المعرض مجموعة من فعاليات وعروض الموسيقى الحية من أشهرها عرض عازف البيانو الياباني الشهير أنيميز والمغني الياباني أكيبوشي، ولقاءات مباشرة مع الموسيقيين وبعض المؤثرين من مشاهير الألعاب الالكترونية، وتم خلال المعرض إطلاق مسابقة (كوزبلاي) لاستعراض الأزياء التنكرية لأشهر الشخصيات السينمائية العالمية تنافسوا على مجموع جوائز بلغ أكثر من 10 آلاف دولار.

وقال عبد الله القرق، مؤسس إي إم جي ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية: نشكر كل شركائنا من المؤسسات الوطنية الذين ساعدونا كثيرًا لتنظيم هذا الحدث وساهموا في نجاحه وإظهاره بهذه الصورة المشرفة وعلى رأسهم مجلس دبي الرياضي، الذي قدم لنا كل سبل الدعم والتسهيلات حتى نستطيع أن نقدم حدثًا دوليًا بهذا الحجم على مستوى عالمي يليق باسم دبي، ونحن سعداء لنجاح أول معرض إي إم جي للألعاب الإلكترونية في المنطقة على الإطلاق، لقد كان هذا المعرض من أروع مهرجانات الألعاب الإلكترونية على الإطلاق في الإمارات، وعمل فريقنا بلا كلل لجلب ألمع وأفضل المواهب إلى المعرض، بما في ذلك لاعبو الرياضات الإلكترونية المحترفين الذين شاركوا في الجولة العالمية للرياضات الالكترونية، والمؤثرين المفضلين في المنطقة والمواهب الموسيقية الشهيرة عالمياً مثل أنيميز وأكيبوشي، وكانت مسابقة الملابس التنكرية هي الأبرز في المعرض، ومثل المعرض تجربة استثنائية لا تُنسى وعلامة فارقة في تطور مشهد الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز