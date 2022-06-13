نجوم دورينا يعيشون «مرح الإجازة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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فترة الإجازة الصيفية فرصة رائعة للاعبين للاسترخاء والتقاط الأنفاس والاستمتاع مع العائلة وزيارة الأهل والأصدقاء بعد موسم كروي طويل حافل بالمشاركات والالتزامات مع أنديتهم.

ويعد السفر إلى المدن والجزر السياحية العالمية التي تحتوي على المناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الجميلة، من أكثر الوجهات التي يقصدها نجوم دورينا بسبب أجوائها الساحرة وهدوئها وهوائها الطلق لعيش تجربة فريدة من أجواء المرح والتخلص من هموم الموسم وضغوطه النفسية والاستعداد لموسم جديد مملوء بالتحديات.

ومنذ انتهاء دورينا، أطلق اللاعبون العنان لشغف السفر إلى وجهات متنوعة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وجزر المالديف وغيرها للاستمتاع بالمرح وتغيير الأجواء بعد موسم شاق، ومن بينهم التوغولي لابا كودجو نجم العين، الذي اختار قضاء إجازته في العاصمة الفرنسية باريس، ونشر هداف دورينا مقطع فيديو وهو يتجول في شارع الشانزليزيه أحد أشهر الشوارع الفرنسية وأفخم الشوارع السياحية والتجارية في العالم، كما اختار زميله ريان يسلم، السفر إلى باريس للاستمتاع بإجازة الصيف.

المالديف

واصطحب البرتغالي توزي لاعب النصر، عائلته ليقضي الإجازة في جزر المالديف، حيث نشر بعض الصور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» وهو يستمتع بأشعة الشمس واللعب مع طفله غوستافو بأحد المنتجعات السياحية، ونشر زميله البرازيلي غابرييل فالنتيني المعار إلى دبا الفجيرة بعض الصور وهو يستمتع بالسباحة في جزر المالديف في حين اختار زميلهما ضياء سبع قضاء إجازته في إحدى الجزر اليونانية مع أفراد عائلته بعد انتهاء تجربته مع النصر بنهاية الموسم الحالي، في المقابل، اختار محمد الجسمي لاعب «العميد» قضاء إجازته بقرية بوسيتانو الإيطالية الساحلية التي تتميز بطقسها الدافئ والمشمس وجمال المناظر الطبيعية فيها.

ونشر عبدالله التميمي حارس مرمى النصر مجموعة صور على حسابه في «انستغرام» أثناء تواجده في جزيرة بالي أشهر جزر أندونيسيا الساحرة مع المناظر الطبيعية المتنوعة من التلال والجبال والشواطئ.

إسبانيا

واختار البرتغالي فابيو مارتينز لاعب الوحدة الاستمتاع بأجواء جزيرة ايبيزا الإسبانية المعروفة، ونشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجلس بأحد المطاعم هناك، في حين اختار بعض اللاعبين قضاء الإجازة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم خميس إسماعيل لاعب الوحدة الذي نشر بعض الصور على حسابه في«انستغرام» وهو يتجول في مدينة ماليبو في لوس أنجليس.

واختار السنغالي ماخيت ديوب مهاجم الظفرة قضاء إجازته في مسقط رأسه في السنغال، فيما نشر مهند سالم العنزي بعض الصور على حسابه في «انستغرام» وهو يستمتع بإجازته في مدينة دوسلدورف الألمانية.

كما نشر إريك يورغينس دي مينيزيس لاعب نادي العين مقطع فيديو وهو في مسقط رأسه في البرازيل.

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