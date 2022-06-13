البرازيلي بدرينهو يقترب من العين

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ربطت تقارير إعلامية، البرازيلي بدرينهو، لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني، بنادي العين، مشيرة إلى تقديم النادي عرضاً للتعاقد مع اللاعب ، فيما لم يتسن الحصول على تأكيدات أو نفي من مسؤولي العين، ويتمتع اللاعب بمهارات عدة في أكثر من مركز كصانع ألعاب، ومهاجم صريح، وجناح، وأشارت وسائل إعلام لاتينية وأوروبية إلى وجود مبالغة كبيرة في المقابل المادي المطلوب لإتمام الصفقة، فيما تبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 17 مليون يورو، وأكدت وسائل إعلام برازيلية أن اللاعب يفضل عرض العين عن عروض من أندية إنجليزية وبرتغالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز